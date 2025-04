糗！美教育部長口誤「AI」唸成「A1」　慘被鄉民酸爆了

▲76歲的麥馬洪曾是共和黨大金主,也是世界摔角娛樂公司(WWE)前執行長。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

美國教育部長麥馬洪(Linda McMahon)犯下誇張口誤,在演講中多次把人工智慧(AI)講成知名牛排醬品牌「A1」,不僅在社群媒體上掀起熱議,品牌也趁機行銷。

《今日美國》等外媒報導,麥馬洪8日出席教育科技創新峰會「ASU-GSV Summit」,一開始正確提及人工智慧,「你知道的,AI發展,我的意思是,如果我們手邊沒有最好的技術,怎麼能夠以光速投入教育呢?」

Secretary of Education Linda McMahon referred to AI as 'A1' during an interview.



The era of meritocracy is over - the US is now ruled by boomer, sub-80 IQ Trump loyalists. pic.twitter.com/vDnawEqzJN