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糗！美教育部長口誤「AI」唸成「A1」　慘被鄉民酸爆了

▲▼美國共和黨大金主、前世界摔角娛樂公司（WWE）執行長琳達．麥馬洪（Linda McMahon）正式獲得參議院確認，將出任美國教育部長。（圖／路透）

▲76歲的麥馬洪曾是共和黨大金主，也是世界摔角娛樂公司（WWE）前執行長。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）犯下誇張口誤，在演講中多次把人工智慧（AI）講成知名牛排醬品牌「A1」，不僅在社群媒體上掀起熱議，品牌也趁機行銷。

《今日美國》等外媒報導，麥馬洪8日出席教育科技創新峰會「ASU-GSV Summit」，一開始正確提及人工智慧，「你知道的，AI發展，我的意思是，如果我們手邊沒有最好的技術，怎麼能夠以光速投入教育呢？」

不過，隨著76歲的麥馬洪繼續演講，她開始口誤而不自知，「學校系統將開始確保，一年級學生、甚至學齡前班級，每年都有A1教學。這是一件很美妙的事情！」

她提到，孩子就像海綿一樣吸收知識，「不久前人們還說『我們要在學校裡上網！』現在讓我們看看，A1能夠如何有所助益。」

影片瘋傳之後，美國鄉民們大開嘲諷，「教育部長麥馬洪一直把AI說成A1，還談到它將如何幫助『各級學生』，但我們要怎麼讓這些孩子喝它（A1）呢？」、「聰明的孩子可以被調去千島醬班」、「我老公在中學教書，在他們用A1取代他之前，他也想桌上放一罐呢。」還有人生成AI圖像，顯示麥馬洪看著學童，用A1牛排醬做實驗。

A1牛排醬也不放過行銷機會，在官方帳號發布圖文，「你們聽到她說的了。每間學校都應該取得A1。同意，最好早點開始」，引發熱烈迴響。品牌經理羅賓森（Holland Robinson）表示，這次行銷獲得積極回饋，讓公司感到相當振奮，「因為這凸顯了團隊的敏捷性，以及我們夥伴的緊密合作。」

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