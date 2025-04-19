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美國玩具業遭川普關稅重創　「近8成中國進口」玩具成奢侈品

▲▼北京冬奧吉祥物「冰墩墩」在冬奧開幕後爆紅。圖為福建晉江一家玩具廠，工人正在趕工生產毛絨玩具版的「冰墩墩」。（圖／翻攝自新華社）

▲福建晉江一家玩具廠，工人正在趕工生產毛絨玩具。（圖／翻攝自新華社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普對來自中國的商品徵收高關稅，導致美國玩具業淪為重災區。根據美國玩具協會數據，有將近80％的玩具是「中國製造」。許多美國零售商已開始取消訂單，「聖誕節岌岌可危。」

根據CNN報導，川普對中國生產的玩具加徵高額關稅，意味著曾經便宜的玩具將變成「奢侈品」。美國商務部數據顯示，2024年美國進口了價值177億美元的玩具，其中75%來自中國。

美國玩具協會主席兼首席執行長阿赫恩 (Greg Ahearn) 表示，上一次面對這種處境，「可以追溯到 20 世紀 80 年代和 90 年代初，當時各家公司都在尋找成本更低的玩具生產地。」

阿赫恩表示，與世界其他許多地區相比，中國的勞動力成本要低得多，這有助於降低玩具生產成本並降低消費者價格。即使近年技術升級，玩具生產仍需要人力勞動，例如手工繪製玩偶面部和人物模型。

加州一家玩具廠商就吐槽，大部分的商品都是在中國進行生產，而在本土俄亥俄州的工廠雖可生產更多玩具，但「美國人不願意在工廠工作」，找不到足夠人力。即便找到人，本土生產的成本仍比在中國生產更高，採購娃娃所需的頭髮材料也具挑戰性，「美國根本沒有工廠能為娃娃做頭髮。我該怎麼辦？賣光頭娃娃嗎？」

曾任玩具反斗城首席執行長的阿赫恩說，許多玩具製造商是小型企業，利用中國現有基礎設施比在美國從頭開始建廠要容易得多，所以這些製造商短期內別無選擇，「沒錯，美國確實有製造業，但那些主要是可以高度自動化生產的產品。」

許多美國主要零售商已經開始取消玩具訂單。對此，阿赫恩說，有一些企業可能無法繼續經營，「如果我們沒有產品，我們就沒有現金流，那就意味著沒有錢來支付賬單。」

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