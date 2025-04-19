川普授權！美軍轟炸葉門燃料港　至少80死150傷

▲美軍空襲葉門燃料港口拉斯伊薩（Ras Issa）造成至少80人死亡。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

葉門叛軍「青年運動」（Huthi）指控，美國軍方近日對位於紅海沿岸的燃料港口拉斯伊薩（Ras Issa）發動猛烈攻擊，造成至少80人死亡、150人受傷，成為美國近15個月以來對該組織最致命的軍事行動之一。

Ras Isa Fuel Port post @CENTCOM strikes #Yemen

ميناء راس عيسى عقب القصف الأمريكي #اليمن pic.twitter.com/s2dGEw2aTX — Basha باشا (@BashaReport) April 17, 2025

根據《法新社》報導，這起空襲是由美國總統川普授權發動，目的在於切斷青年運動的燃料與資金來源。美軍指出，目標正是青年運動的重要補給據點。

從青年運動旗下的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）播放的現場畫面可以看到，烈焰沖天、照亮整片夜空，場面駭人，美軍攻擊的死傷人數已達80人死亡和150人受傷。

青年運動衛生部門發言人阿拉斯巴希（Anees Alasbahi）坦言，目前救援仍在進行中，不排除死傷人數進一步上升。他強調，這次攻擊對當地平民造成嚴重衝擊。

事件發生後，青年運動隨即宣布展開報復行動，向以色列境內目標及兩艘美國軍艦發射飛彈。以色列軍方則證實，成功攔截一枚自葉門方向射來的飛彈，未造成進一步傷害。