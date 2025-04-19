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基隆地檢署攜手社福跨界合作　共築更生人重返社會之路

▲基隆地檢署攜手社福跨界合作 共築更生人重返社會之路。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲更生新希望！基檢整合各界資源打造友善復歸環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

臺灣更生保護會基隆分會17日召開委員會議，邀集地檢署、矯正機關、市府衛生局、社會處及就業中心等跨體系代表，共商更生保護推動策略。會中聚焦「就業輔導」、「家庭支持」及「毒品戒癮」三大重點，檢察長柯宜汾特別強調將強化司法與社福資源整合，透過醫療減免、職訓媒合等具體措施，協助更生人順利回歸社會，同時擴大毒品戒癮治療量能，從根源降低再犯風險，展現柔性司法的社會關懷。

財團法人臺灣更生保護會基隆分會於昨（17日）召開第15屆第4次委員會議，邀請基隆地檢署檢察長柯宜汾、主任檢察人李韋誠、書記官長楊雅玲、主任觀護人林順昌，以及法務部矯正署基隆監獄典獄長黃正勇、基隆看守所所長溫瑞祥、基隆市政府衛生局局長張賢政、社會處副處長盛慧中、基隆就業中心主任蔡春堂等貴賓與會指導。

會議中，更生保護會基隆分會主委林政峰報告近期業務進展，並與委員們進行深入交流。柯宜汾檢察長致詞時特別肯定該會整合法政、獄政、衛政、社政、勞政及民間資源的成效，包括：協助更生人就業媒合與職業訓練、提供更生人子女獎助學金，以及推動基隆地區醫療院所減免更生人掛號費等服務。

檢察長柯宜汾進一步指出，基隆地檢署未來將強化與更生保護會的合作，特別是在毒品戒癮治療方面，透過提升施用毒品被告的轉介治療率與完成率，落實新世代反毒策略，從根本減少毒品犯罪。檢方將持續結合更生保護會的司法保護資源，以公私協力模式發展多元輔導方案，完善社會安全網，展現司法保護的柔性力量。

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