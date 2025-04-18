基隆罷免涉幽靈連署！林沛祥發4聲明　籲司法「藍綠標準須一致」　

▲中國國民黨立委林沛祥。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

全國各地頻傳幽靈連署案件，基隆市選舉委員會近日發現，在國民黨立委林沛祥的罷免連署案中，有多達116件疑似偽造情事向地檢署提出告發。基隆地檢署今（18）日上午6時許，指揮基隆市警察局與調查站約談相關人到案說明。對此，林沛祥提出4點聲明表示，司法應公正中立，對於藍綠兩邊的標準必須一致，並批面對全球經濟風暴，政府該做的事不是煽動罷免、下鄉宣講。

基隆市選委會告發本次罷免案中，涉及116件連署書涉嫌偽造文書，基隆地檢署指揮基隆市警察局與基隆市調查站兵分多路，約談多位連署市民。林沛祥提出四點聲明表示如下：

一、司法應公正中立，對於藍綠兩邊的標準必須一致。

司法機關的公信力，來自於辦案的中立與公平。不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。

二、罷免是公民權利，不應被政黨當成鬥爭工具。

我相信多數罷免行動的領銜人初衷都是基於自身對於國家的理想抱負與實際公民參與，而非蓄意造假。民進黨一方面在立法院反對加嚴版選罷法的修法，另一方面又利用媒體操作、煽動情緒，打擊異己，這種兩面手法令人遺憾。

三、匪諜20 萬交保，偽造文書聲押、50 萬重金交保，這符合比例原則嗎？

日前有涉嫌洩漏機密、與敵對勢力勾連的匪諜，僅以20萬交保；如今對於偽造文書的案情卻聲押、開出50萬高額交保金，難道這樣的標準真的符合比例原則嗎？

四、面對全球經濟風暴，政府該做的事不是煽動罷免、下鄉宣講。

當現今美國的關稅問題嚴峻，台灣即將面臨出口重創與供應鏈挑戰，這才是真正的危機。但民進黨政府不是拿出對策、穩定民心，反而熱衷於操作政治議題、推動「大罷免」，這樣的不當行政資源使用，真的合適嗎？