基隆檢調查罷藍幽靈連署　林沛祥發4聲明：調查該一視同仁

▲國民黨立委林沛祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委罷免連署涉及偽造文書疑案，多位曾連署民眾表示上午有警方、調查人員一早按門鈴詢問有無實際參與連署。對此，國民黨立委林沛祥發4點聲明並指出，司法應公正中立，不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。

林沛祥指出，一、司法應公正中立，對於藍綠兩邊的標準必須一致。司法機關的公信力，來自於辦案的中立與公平。不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。

二、罷免是公民權利，不應被政黨當成鬥爭工具。相信多數罷免行動的領銜人初衷，都是基於自身對於國家的理想抱負與實際公民參與，而非蓄意造假。民進黨一方面在立法院反對加嚴版選罷法的修法，另一方面又利用媒體操作、煽動情緒，打擊異己，這種兩面手法令人遺憾。

三、匪諜20 萬交保，偽造文書聲押、50 萬重金交保，這符合比例原則嗎？日前有涉嫌洩漏機密、與敵對勢力勾連的匪諜，僅以20萬交保；如今對於偽造文書的案情卻聲押、開出50萬高額交保金，難道這樣的標準真的符合比例原則嗎？

四、面對全球經濟風暴，政府該做的事不是煽動罷免、下鄉宣講。當現今美國的關稅問題嚴峻，台灣即將面臨出口重創與供應鏈挑戰，這才是真正的危機。但民進黨政府不是拿出對策、穩定民心，反而熱衷於操作政治議題、推動「大罷免」，這樣的不當行政資源使用，真的合適嗎？

