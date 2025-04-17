企業與市政對話！紫青商會基隆參訪　探索投資新契機

▲工策會舉辦工商聯合招商座談會，邀請紫青商會參訪基隆市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為促進企業合作並強化城市招商引資能量，基隆市工商發展投資策進會於4月15日接待紫青商會參訪團。活動由工策會總幹事林有志全程陪同，行程包含參訪基隆港指標企業聯興國際物流，以及慰勞基隆市消防局基層人員。晚間由基隆市長謝國樑於長榮桂冠酒店主持招商座談會，展現基隆推動產業發展的積極態度。

當日上午，紫青商會貴賓一行首先參訪位於基隆港區的聯興國際物流股份有限公司，由創辦人洪英正親自接待並簡報營運成果。洪英正分享，聯興公司自1999年成立以來，即致力於突破港區腹地狹小的限制，成功發展為全台前三大貨櫃裝卸業者，並於基隆港保持裝卸量第一的佳績。商會成員對聯興完整的一條龍物流服務體系留下深刻印象，並盛讚其在港區民營化後展現的企業活力與創新精神。

▲紫青商會總會長郭金耀（左），基隆市長謝國樑（中），副總會長羅英文（右）。

隨後，商會成員在工策會安排下，前往基隆市消防局拜訪，並代表致贈慰問金，感謝基隆消防弟兄長年來守護城市安全的奉獻。林有志總幹事表示，感謝紫青商會對公共安全體系的支持，也歡迎更多企業關注城市社會面向，與基隆攜手共建宜居城市。

當晚重頭戲，是在長榮桂冠酒店舉行的市政簡報與招商座談會，由基隆市長謝國樑親自主持，並向與會來賓介紹基隆市的政策藍圖與投資優勢。謝國樑指出，基隆近年積極推動捷運系統建設、基隆港轉型計畫、漁港觀光再生、工業區擴建升級，以及鼓勵青創與文創產業發展，目標是打造一座結合山海魅力、交通便捷、產業多元的現代化城市。

▲紫青商會拜訪基隆市消防局慰問消防弟兄。

謝國樑表示，誠摯邀請各界企業蒞臨基隆，這裡是充滿潛力的投資熱點，也是具備國際門戶特性的起點城市。未來市府將與工策會攜手打造更有效率、更有溫度的投資服務環境。

紫青商會總會長郭金耀則致詞表示，此行讓會員企業對基隆市的產業環境與市政規劃有了嶄新認識，特別感謝謝市長的親自接待與市府團隊的細心安排，也感佩聯興洪創辦人對產業深耕的熱忱，期待未來能與基隆有更多合作交流的機會。

▲紫青商會參訪基隆港聯興國際。

此次行程，不僅加深企業與城市之間的聯繫，也讓外地企業親身體會基隆市的轉型動能與城市魅力。工策會將持續以專業、高效的服務模式，為本市招商引資、產業升級與區域合作打造更多實質成果，為基隆經濟注入源源不絕的成長動力。

此外，為進一步推動城市發展與民間參與，基隆市政府將於4月22日下午2時，於長榮桂冠酒店3樓湘宴廳，舉辦「基隆新市政大樓」公辦都更案招商說明會暨廉政平臺宣示，誠摯邀請對都市更新、公共建設及地方產業投資有興趣的各界人士踴躍參與，與基隆一同共築永續、宜居、創新的城市未來。