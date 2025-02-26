妙齡女機車故障他搶手機...還想「親一下」　桃園淫警下場曝光

▲桃園市龍潭警分局湯姓員警去年1月間深夜非值勤時，發現越南籍女子機車故障待援，見置物箱內有鉅額現款竟開口要求分一半，女子打電話求援，湯奪走其手機，湯警竟說「可親妳一下嗎」嚇得女子拔腿逃離。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局湯姓員警去年1月間深夜非值勤時，穿便服在龍潭區中興路上時，發現越南籍女子因機車故障正在牽車，佯稱要幫她解決，要越女打開置物箱，發現有鉅額約7、8萬現款竟起貪念要求分一半，女子欲拿出手機打電話求援，湯男竟奪走其手機要求關機，還貼著女子臉龐說「可親妳一下嗎？」脫序行徑嚇得女子拔腿逃離，並報警處理；桃園地檢署日前偵結，依搶奪罪嫌起訴，並建請法院從重量刑，而湯案發後已於去年10月主動離職。

檢警調查，年約50歲的湯姓男子為龍潭警分局勤務中心員警，平日並無負責巡邏等外勤業務，去年1月16日晚間11時許，湯男穿著便服行經龍潭區中興路時，見越南籍女子獨自牽機車步行，越南女請求湯男協助查看故障機車，湯男遂請越南女子將機車牽至附近空地查看，要求其打開置物箱找工具，發現置物箱內有7、8萬鉅額現金，湯男遂起貪念要求分一半，越南女子嚇了一跳，拿出手機欲打電話求援，並欲關上置物箱。

湯男遂要求女子手機關機，並伸手奪取手機，兩度阻止女子關上置物箱，越南女子嚇壞了，放棄手機與機車，拔腿逃離現場，湯男見女子逃離，將置物箱內雨衣與機車鎖匙等物丟至附近草叢，將搶來手機帶走後離開，越南女子事後報警處理，龍潭警方據報後循線查獲湯男到案，查出竟是自家人犯案，依搶奪罪嫌移送桃檢偵辦，湯男也於去年10月主動離職。

桃園地檢署調查時，湯男坦承犯行，警方則提供現場監視畫面截圖、現場查獲雨衣等物，女子指證等佐證。檢方認為，湯男身為警職人員，曾有性騷擾前科被判刑，事後仍未悔改，且湯與女子互不相識，竟趁外籍女子機車故障，孤立無援之際，搶走對方手機，犯後飾詞狡辯等，偵結依搶奪罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

龍潭警分局指出，針對湯姓員警涉嫌搶奪案，警方於去年案發後隨即主動調查，函請桃園地檢署偵辦，並全力配合調查，湯員已於去年10月辭職。警方未來將持續加強員警法紀觀念教育，杜絕類似情事發生。對於員警違法、違紀行為，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，決不寬貸並從嚴究辦，以維護警譽。