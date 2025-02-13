路上沒車！自小客離奇撞機車再輾過...女騎士慘死　驚悚畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

網路《記者爆料網》日前流傳一段驚悚車禍影片，一輛藍色轎車2月7日下午行經桃園市龍潭區中豐路高平段時，失控撞上同向機車，機車女騎士倒地後，又被藍色轎車輾過，車禍過程全被後方車輛行車紀錄器拍下，畫面十分驚悚。龍潭警方指出，肇事林姓女子與女騎士均無酒駕，女騎士因傷勢嚴重經送國軍桃園總醫院急救後仍傷重不治，肇事原因仍由警方調查釐清。

這段驚悚交通事故畫面發生在2月7日下午近4時許，根據臉書《記者爆料網》的畫面，藍色轎車行駛途中，突然失控碰撞同向機車，機車女騎士倒地後，又被轎車輾過，整起事故畫面正好被後方車輛行車紀錄器拍攝，也引起網友驚呼恐怖。

▲林姓女子於2月7日駕車行經桃園市龍潭區中豐路高平段，突然失控撞上同向機車後，再輾過女騎士。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

龍潭警方指出，14年2月7日3時58分，32歲的林姓女子駕駛自小客車行經龍潭區中豐路高平段10巷巷口處時，不慎與機車發生碰撞，2車發生碰撞後，轎車再輾過40歲的莊姓女騎士，警方到場處理時，立即找來119將傷者送往國軍桃園總醫院急救，但女騎士因傷勢嚴重急救無效宣告死亡，2名駕駛均無酒駕情事。

龍潭警方呼籲，用路人行經無號誌路口務必減速慢行，並注意車前狀況，以維自身及其他用路人行車安全，這起事故肇事原因仍由警方調查釐清。

▲林姓女子於2月7日駕車行經桃園市龍潭區中豐路高平段，突然失控撞上同向機車瞬間，對向監視畫面。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）