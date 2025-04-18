當街亂摸女童身體！害她怕「突然被人碰」　桃園怪阿北判刑4月

▲桃園市張姓男子去年11月間藉故叫住女童，卻趁機搭住肩膀還伸手撫摸身體，女童推開鹹豬手後嚇得立即逃離。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年11月在桃園市某國小前藉故叫住女童，卻趁機搭其肩膀還伸手撫摸身體，女童嚇得推開其雙手後逃離，事後告訴學校老師與家長，向警方報案提告；桃園地院審理時，辯護人辯稱張男領有身障手冊，無法控制不洽當社交活動甚至肢體接觸，建請法官減輕被告之刑，法官審結依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法之性騷擾罪，判處有期徒刑4月，還可上訴。

檢警調查，張姓男子與女童素不相識，去年11月6日上午6時49分許，見女童獨自徒步沿在國小前，張藉故出聲叫住女童，趁女童靠近時，以右手搭在女童右肩處，左手則趁機撫摸女童身體，女童當場嚇住推開其雙手後逃離現場，張男以此方式對女童性騷擾得逞，案經女童向媽媽透露後向桃園警分局報案處理；桃園地檢署調查後依妨害性自主罪案件起訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，女童亦指證歷歷，學校生教組長與女童家長也作證，警方則提供被告紀錄表、監視器畫面截圖、現場畫面監視器畫面截圖照片等佐證，足認被告犯行明確。

被告辯護人則主張被告在年輕時有腦傷病史，心理衡鑑結果認其有輕度智能障礙且疑似有器質性腦症侯群，導致衝動控制不佳，無法控制不洽當社交活動甚至肢體接觸，請法官依刑法規定予以減輕被告之刑；法官則調查，被告雖有中度身障證明，障礙類別為「第七類」，亦即為神經、肌肉、骨骼之移動相關構造及其功能之肢體障礙，尚非心智缺陷，被告於本案前之曾對另位被害人為強制猥褻胸部行為，顯見被告具辨識其行為為違法意識能力。

法官審酌，被告與女童素不相識，理應尊重女童之身體自主權利，竟乘女童因不曾懷疑被告對其會為任何妨害性自主行為而靠近被告，未及防備之狀態下，對女童性騷擾得逞，導致女童小小年紀即身心受創，女童事後亦稱案發後走在路上會害怕有人突然碰我，會遠離陌生人等語；被告審訊過程中供詞反覆，避重就輕，雖坦承性騷擾犯行，犯後態度僅為普通，衡量被告未與告訴人達成和解亦未賠償告其損害，被告有前科且仍再犯本案，審結依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日，本案仍可上訴。