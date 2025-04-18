　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

踢倒盆栽反控女住戶砸腳　誣告罪判刑4月...理由曝光

▲桃園市蔡姓女子去年11月怒告住戶拿盆栽砸傷腳，被害人事後舉證並無此事，事後反告蔡女誣告，法院判決出爐。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蔡姓女子去年11月怒告住戶拿盆栽砸傷腳，被害人事後舉證並無此事，事後反告蔡女誣告，法院判決出爐。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓女子去年11月間向楊梅警分局報案，指控徐姓女子拿花盆砸傷她的腿，徐女事後舉證並無此事，桃園地檢署調查後，也將全案處分不起訴還徐女一個清白，徐女則反控蔡女誣告。桃園地院法官勘驗監視錄影後，認定蔡女自導自演，審結依誣告罪判處蔡女有期徒刑4月，可易罰金，全案還可上訴。

檢警調查，39歲的蔡姓女子於去年11月8日下午5時許，在中壢區中正路某處民宅前欲搬動徐姓女子種在大門前盆栽，徐女發現後上前制止，雙方因此產生口角，蔡女憤而以左腳踹踢盆栽，導致盆栽倒下壓傷自己左腳，蔡女檢附驗傷單到楊梅警分局頭洲派出所報案，指控徐女以盆栽撞傷其左腳，經檢方調查後認為徐女無犯罪事實，偵結不起訴處分。

另一方面，徐女反控蔡女誣告，後檢方偵結將徐女依誣告罪嫌起訴。桃園地院審理時，被告蔡女否認犯行，法官根據勘驗監視錄影畫面後，確認徐女當時僅推動花盆，並無拿起花盆，反而是蔡女出言挑釁徐女，讓徐做出可能看似傷人的舉動，再借題發揮稱自己遭受傷害，誣告、偽證之犯行明確。

法官審酌，被告犯行已妨害司法機關對案件偵辦之正確性，造成司法資源之浪費，並使徐女無端負擔刑事偵查程序之累，幸經檢察官詳查後對被告為不起訴處分確定，未讓被告行為所造成危害擴大；考量被告犯罪情節傷害可能是蔡女自己造成，蔡女誣告犯行可以認定，法官審結依誣告罪判處有期徒刑4月，本案還可上訴。

 【更多新聞】

桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

當街亂摸女童身體！害她怕「突然被人碰」　桃園怪阿北判刑4月

猛放廢水！食品工廠遭罰121萬擺爛　查封廠房秒籌款繳清

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
退休生活需準備1600萬　最新調查結果出爐
蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸：拿一桶雞腿換一塊雞屁股
咬柴比特犬「證實已火化」　飼主稱「被打死」生前未做登記
下周變天雷雨開轟！雨最猛時間曝光
聽勸「All in存款買股」慘賠　他崩潰：以後錢只放高活存
韓星級飯局妹哭了！　洗錢慘遭起訴求刑25年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抺粉治安　111字淡化回應

踢倒盆栽反控女住戶砸腳　誣告罪判刑4月...理由曝光

家暴男雙刀挾女友遭警開槍擊　高大成：警自我保護無執法過當

快訊／下班注意！台88線砂石車撞護欄折甘蔗　後方一片紫爆

宜蘭反詐績效亮眼案件減少23％　警局長劉炯炫籲全民合作

超車撞翻前方小貨車害駕駛慘死　毒駕肇逃惡男起訴繼續羈押

韓星級飯局妹哭了！搭上黑幫離岸變洗錢首腦　慘遭起訴求刑25年

朱立倫發令今晚北檢再集結！160警進駐部署　拒馬「下釘」維安

獨／15歲孫偷開車釀3死2傷！家屬怒告車主外公　「3關鍵」吞敗

凱達格蘭大道同時2場集會遊行活動　改道路線管制圖看這裡

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抺粉治安　111字淡化回應

踢倒盆栽反控女住戶砸腳　誣告罪判刑4月...理由曝光

家暴男雙刀挾女友遭警開槍擊　高大成：警自我保護無執法過當

快訊／下班注意！台88線砂石車撞護欄折甘蔗　後方一片紫爆

宜蘭反詐績效亮眼案件減少23％　警局長劉炯炫籲全民合作

超車撞翻前方小貨車害駕駛慘死　毒駕肇逃惡男起訴繼續羈押

韓星級飯局妹哭了！搭上黑幫離岸變洗錢首腦　慘遭起訴求刑25年

朱立倫發令今晚北檢再集結！160警進駐部署　拒馬「下釘」維安

獨／15歲孫偷開車釀3死2傷！家屬怒告車主外公　「3關鍵」吞敗

凱達格蘭大道同時2場集會遊行活動　改道路線管制圖看這裡

4大韓流女神加入台啤雲豹　金娟婷領軍抵台超人氣

交往4年才知女友48歲　男一看護照崩潰：她說她27歲

原民風舞出國際視野　台東23隊征戰全國舞蹈賽大放異彩

阿翔媽媽罹腦膜瘤！　他強顏上工還體驗啦啦隊

傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抺粉治安　111字淡化回應

自然懷孕機會渺茫！花蓮婦人工生殖2胚胎　幸運產下龍鳳胎

嘉義賞螢地圖公開！必去3條「螢河鐵道」秘境　攝影方式一次看

洛杉磯將辦「精子競速賽」　背後藏重要警訊

天氣太熱初鹿男險中暑　台東暖警機車載他返家

翻轉傳統海港營運思維　港務公司辦高階主管AI應用暨實作研討會

率藍軍衝北檢！　朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

社會熱門新聞

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

四叉貓被淋飲料畫面曝光！迅速反手抓人

送貨見「單件包裹89999」！宅急便運將報警了

即／黃呂錦茹4人深夜移送北檢　藍營支持者持續聚集

快訊／幽靈連署案　國民黨黃呂錦茹等4人聲押禁見

山友攀登火石山突吐血　黑鷹直升機救援

學童過馬路舉手20多秒沒車讓　警出手了

更多熱門

相關新聞

高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝

高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝

旅美教授陳時奮2021年到2022年間，以筆名「翁達瑞」PO文，指稱當時參選新竹市長的高虹安抄襲論文，被高控告涉嫌加重誹謗，陳獲不起訴後，反控高涉嫌誣告，並向高求償958萬元，刑案一審雖依誣告罪判高10月徒刑，但台北地院審理陳所提求償案，又認定高不構成誣告，今（17日）判陳全部敗訴，可上訴。

鄭文燦涉貪案3被告開庭　侯、廖望解除境管

鄭文燦涉貪案3被告開庭　侯、廖望解除境管

鄭文燦貪污案5被告境管到期　4/15、17開庭

鄭文燦貪污案5被告境管到期　4/15、17開庭

鄭文燦貪污案承審法官請1年病假　審判長孫立婷接任

鄭文燦貪污案承審法官請1年病假　審判長孫立婷接任

臨時工1刀刺死房東　有逃亡之虞遭收押

臨時工1刀刺死房東　有逃亡之虞遭收押

關鍵字：

盆栽砸傷腳女子自導自演誣告桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

家寧媽有動作了！

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面