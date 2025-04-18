踢倒盆栽反控女住戶砸腳　誣告罪判刑4月...理由曝光

▲桃園市蔡姓女子去年11月怒告住戶拿盆栽砸傷腳，被害人事後舉證並無此事，事後反告蔡女誣告，法院判決出爐。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓女子去年11月間向楊梅警分局報案，指控徐姓女子拿花盆砸傷她的腿，徐女事後舉證並無此事，桃園地檢署調查後，也將全案處分不起訴還徐女一個清白，徐女則反控蔡女誣告。桃園地院法官勘驗監視錄影後，認定蔡女自導自演，審結依誣告罪判處蔡女有期徒刑4月，可易罰金，全案還可上訴。

檢警調查，39歲的蔡姓女子於去年11月8日下午5時許，在中壢區中正路某處民宅前欲搬動徐姓女子種在大門前盆栽，徐女發現後上前制止，雙方因此產生口角，蔡女憤而以左腳踹踢盆栽，導致盆栽倒下壓傷自己左腳，蔡女檢附驗傷單到楊梅警分局頭洲派出所報案，指控徐女以盆栽撞傷其左腳，經檢方調查後認為徐女無犯罪事實，偵結不起訴處分。

另一方面，徐女反控蔡女誣告，後檢方偵結將徐女依誣告罪嫌起訴。桃園地院審理時，被告蔡女否認犯行，法官根據勘驗監視錄影畫面後，確認徐女當時僅推動花盆，並無拿起花盆，反而是蔡女出言挑釁徐女，讓徐做出可能看似傷人的舉動，再借題發揮稱自己遭受傷害，誣告、偽證之犯行明確。

法官審酌，被告犯行已妨害司法機關對案件偵辦之正確性，造成司法資源之浪費，並使徐女無端負擔刑事偵查程序之累，幸經檢察官詳查後對被告為不起訴處分確定，未讓被告行為所造成危害擴大；考量被告犯罪情節傷害可能是蔡女自己造成，蔡女誣告犯行可以認定，法官審結依誣告罪判處有期徒刑4月，本案還可上訴。