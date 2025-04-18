桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

▲民進黨桃園市議會黨團今天上午召開記者會，質疑桃園市長張善政力挺偽造文書嫌犯，與台北市長蔣萬安身為地方首長卻帶頭參與違法集會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨主席朱立倫昨（17）日號召黨公職台北地檢署抗議案，桃園市議會藍綠黨團今（18）日分別召開記者會表達立場。民進黨市議會黨團質疑市長張善政力挺偽造文書嫌疑犯公然違法集會，與五位藍營立委做最壞示範；國民黨團則痛斥檢調辦藍不辦綠，當司法成為執政黨惡鬥打壓在野黨工具，力挺張善政市長勇敢站出來捍衛司法正義，黨團除全力支持外，更呼籲民眾站出來對抗民進黨獨裁政府。

民進黨桃園市議會黨團包括黨團總召李宗豪、副總召黃家齊、王珮毓幹事長許家睿、書記長魏筠與市議員黃瓊慧、張肇良、陳治文與張淑芳等人均表示，國民黨發起罷免民進黨立委第一階提議時，出現高比例「死亡連署」問題，涉嫌偽造文書而被檢調約談調查，張善政身爲市長卻到場力挺，難道是支持偽造文書嫌疑犯行為，明知到場違法集會卻執意選擇出席，身為市長明知故犯已嚴重失職，如何說服市民奉公守法。

民進黨團嚴正呼籲張善政市長，對於自己的行為應謹言慎行，每一個動作都代表桃園，市長公然做出挺違法的行為，讓市民毫無面子，丟盡桃園的臉。

▲國民黨桃園市議會黨團今天召開記者會，呼籲民眾站出來對抗民進黨獨裁政府。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國民黨桃園市議會黨團則以「當獨裁成為事實，反抗就是義務」為題指出，黨團總召林政賢、副總召舒翠玲、執行長徐其萬與市議員梁為超、徐玉樹、詹江村、周玉琴、張碩芳、陳美梅、吳進昌、朱珍瑤與李柏坊等人均表示，近期檢調辦藍不辦綠，司法成為執政黨惡鬥打壓在野黨的工具，過去民進黨包圍雲林地檢署，難道大家忘記了嗎，張善政市長勇敢站出來捍衛司法正義，這是民心向背所在，黨團除了全力支持，呼籲民眾站出來對抗民進黨獨裁政府。

黨團強調，黨團議員全力支持張善政市長，民進黨惡罷、綠能國民黨不能，兩套標準，民眾無法接受，民進黨總喜歡喊「抗中保台」，其實最喜歡共產黨的「一黨專政」，所以才會發動大罷免，前陣子更是「不演了」，宣布「大進場」，每個民代有罷免連署書的「配額」，每個服務處都變成連署站，就是為了要搞「一黨專政」，徹底去除反對聲音，呼籲大家一定要勇敢站出來反對綠共，捍衛台灣民主，呼籲4月26日全民站出來凱道見。