國民黨公職衝北檢聚眾到清晨　北市警：「沒影響公共秩序」未驅離

▲國民黨主席朱立倫17日率黨公職現身北檢，抗議司法不公 。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者陳家祥／台北報導

檢調近期擴大偵辦罷免幽靈連署案，國民黨主席朱立倫昨率黨公職夜衝北檢抗議；由於法院外是集會禁制區、且活動未申請核准，內政部長劉世芳今（18日）表示，全部依集會遊行法移送地檢署偵辦。對此，北市警局長李西河說，昨日現場沒有影響到社會公共利益秩序，且經舉牌後午夜12點就安靜下來，所以沒有必要做驅散；保安科則說，依集遊法規定，僅會移送首謀跟主持人的部分，沒有全部。

台北市議會今繼續進行警政衛生部門質詢。國民黨議會黨團書記長李明賢說，自己不只是議員也是台北市民，因此必須挺身而出行使公民權。昨天在北檢的集會遊行，尊重所有警方依法執行公權力，相信警方一切行政中立，「對於內政部長劉世芳說，在北檢相關集會遊行相關人員全部移送，我也表明面對與承擔」。

議員張斯綱則表示，昨天的過程非常平和，民眾雖然熱情高舉口號但沒有任何暴力脅迫的事情，民眾上街是對於執政當局用大砲打小鳥，用不成比例的檢調手段查察手無寸鐵的民眾。他呼籲內政部，今天晚上的抗議不要再出現鐵柵欄，用鐵柵欄沒有辦法攔住民意。

柳采葳質詢時問到，北檢前面的集會，過去有任何一個人，被函送的嗎？李西河說，12月7日柯前市長開庭，有函送1位，違背集遊法規定。

李柏毅表示，所有警方都盡忠職守，讓昨天的活動和平結束，但請局長注意一下，大罷免相關活動還會發生，昨天現場有部分立場不同人士在現場企圖刻意製造紛爭，希望後續活動警察同仁能盡快做相對應的處理。

鍾沛君提到，如果必要時，驅離或抬離她應該不會有什麼困難？李西河說，驅離或抬離要看必要狀況，長期累積經驗在處理聚眾違法活動，有一定認知跟處理標準。

鍾沛君接著問，昨天從頭到尾符合標準作業程序嗎？李西河表示，應該符合，昨天沒有衝撞、沒有丟雞蛋丟石頭，也沒有影響到社會公共利益秩序，就是人在那邊喊口號表達一些意見，是一個違法集會在那邊，可是這些集會的權利跟其他法益維護，是照這個目的來執行，到最後因為警告禁止牌舉了之後，人到12點就開始安靜下來，所以沒有必要做驅散。

鍾沛君還問到，若劉世芳秋後算帳？李西河說，會妥適跟長官報告。鍾表示，請局長繼續保持，因為依照目前政治局勢，可能在街頭相遇的機會越來越多，請局長跟所有警察同仁為所當為，看到任何人都不用客氣，請依法行政。

柳采葳則問到，按照劉世芳的說法是「全部都要移送」，警察局有掌握到全部？對此，台北市警察局保安科長林建良說，這部分依照集遊法規定，沒有經過申請許可的集會，會針對首謀跟主持人的部分而已，沒有到全部；柳追問，所以是劉沒依法在講話？林微笑搖頭。李西河強調，應該是有違法我們就移送。