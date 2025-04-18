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趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

▲趙少康、郝龍斌出席地動刪瑤志工培訓活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委，然而多區罷免案涉不實連署、偽造文書遭檢方調查。前中廣董事長趙少康今（18日）受訪時表示，有沒有抄名單？「我認為會有啦！因為很多是國民黨員，前一陣子疫情黨員過世的比較多，所以就有死亡名單，我認為不該啦！但沒有嚴重到應把人關起來。」北市議員林亮君批評，當初說要重罰造假死亡連署關五年的是國民黨，現在造假就說「剔掉就好」？民主制度淪為國民黨違法就轉彎的兒戲。

對於藍營幽靈連署狀況，趙少康今受訪時表示，有沒有抄名單？「我認為會有啦！理由很簡單，因為很多是國民黨員，前一陣子疫情黨員過世的比較多，所以就有死亡名單，就是這個原因，你問我該不該？我認為不該啦！但沒有嚴重到應把人關起來，就只是偽造文書。」

對此，林亮君批評，是把全民當傻子嗎？台灣疫情致死率0.17%，國民黨提議的全台第一階段連署名單死亡率卻高達3.4%，其中板橋西區連署前死亡高達7%、中正萬華也有4%，難道是要說病毒只攻擊國民黨黨員？

林亮君直言，趙少康的說法，言下之意就是真的有抄名冊，卻說「這種行為不應該，但也沒嚴重到要關起來」。當初說要重罰造假死亡連署關五年的是國民黨，現在換你們造假，就說「踢掉就好」？民主制度淪為國民黨違法就雙標轉彎的兒戲，「這次人民會用行動讓你們的名字永遠從國會剔掉！」
 

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