翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

▲國民黨罷免連署偽造文書案，主席朱立倫、立委謝龍介率群眾到北檢集會。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，國民黨主席朱立倫昨晚號召黨公職到北檢外抗議，而台北市長蔣萬安到場聲援，國民黨立委更一度率眾拆除警方拒馬。對此，民進黨今（18日）召開記者會表示，偽造文書就規定在《中華民國刑法》內，難道司法不處理嗎？在《公職人員選罷法》第98-2條，特別規範偽造連署處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金，這條是國民黨去年強行修的，修法的是國民黨，違法的是國民黨，抗議司法不公的又是國民黨，難道法律遇到國民黨要轉彎嗎？



民進黨發言人吳崢表示，朱立倫號召藍營黨公職，公然違法聚眾，包圍司法單位，只因為國民黨涉犯偽造文書，就運用政治力量公然攻擊司法、傷害台灣法治社會基礎，事態非常嚴重。同時，更加不可思議的是，昨晚台北市在長達六小時當中，彷彿沒有法律、沒有秩序一般。

根據現行《集會遊行法》司法單位週邊是集會遊行的禁制區，吳崢指出，昨晚卻看到負責制定法律的立法委員，包括王鴻薇、徐巧芯、羅智強、羅廷瑋、謝龍介等人知法犯法，大肆闖入禁制區，帶頭破壞台北市政府警察局架設的拒馬。更加令人匪夷所思的是，竟然連國民黨的台北市長蔣萬安，也一同違法進入集會遊行禁制區，蔣萬安公然加入、號召、鼓勵違法集會，首都市長公然違法、帶頭違法，重創台北市警察執法公信力，更是最嚴重的不良示範。民進黨對於蔣萬安及國民黨踐踏法治的離譜行徑，做最嚴厲的譴責。

吳崢表示，台灣是法治社會，台灣人都有守法義務。偽造文書就規定在《中華民國刑法》內，如果有人不斷涉犯偽造文書，難道司法不處理嗎？台灣社會能接受司法睜一隻眼閉一隻眼嗎？國民黨從昨天到今天持續的鬧劇，重點在於涉犯偽造文書，死亡連署近2000份，檢調當然要調查。

除了刑法外，在《公職人員選罷法》第98-2條，特別規範了「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。」

吳崢指出，這一條法律就是國民黨去年12月20日在立法院強行三讀通過的。當時國民黨立委翁曉玲說死人連署、抄名冊的弊端「不要以為偽造連署會沒有事」、「請大家不要以身試法挑戰法律的界線」因此可以看到，修法的是國民黨，違法的是國民黨，抗議司法不公的又是國民黨。難道國民黨現在是公然要求，法律遇到國民黨要轉彎嗎？國民黨這樣的政治集會，就是在製造社會動亂。

吳崢痛斥，蔣萬安是民選首長，理應捍衛台北市法紀，做警察執法後盾，但蔣萬安卻帶頭為難警察，違法進入禁制區，從傍晚六點開始，整整超過六小時的違法集會，台北市警察舉牌七次而未強制驅離。因此要嚴肅地請教蔣萬安，未來台北市出現違法集會遊行，警察執法的標準在哪裡？為什麼國民黨可以違法集會超過六小時、被舉牌警告七次不用被驅離，還有台北市長撐腰？

最後吳崢強調，因為蔣萬安的個人行為，將政黨利益凌駕於台北市法治之上，使台北市警察處於非常尷尬而且無法辯駁的境地，蔣萬安變成台北市警察最大的痛處、最大的包袱。今天下午國民黨又要違法集會，請問蔣萬安何時要捍衛警察的尊嚴跟法紀？