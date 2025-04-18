修法「嚴懲偽造」卻搞幽靈連署？　王婉諭：國民黨早知如此何必當初

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨在罷免民進黨立委的提案中，出現大量「幽靈連署」，涉嫌偽造文書等不法情事，近日遭檢調大規模搜索、調查。對此，時代力量黨主席王婉諭昨（17日）指出，藍白先前才聯手增訂選罷法第98-2條嚴懲「偽造連署」，如今因大量死亡連署被調查就喊「司法迫害」，讓她感慨，國民黨早知如此何必當初。

王婉諭表示，查對罷免提議連署的正確性，這是法律要求的基本義務，戶政事務所比對勾稽提議連署人的資料是否正確，再交給各縣市選委會，卻被國民黨說成是中選會隻手遮天，根本是在侮辱廣大的戶政選務公務人員。

王婉諭強調，罷免綠營立委的提案，第一階共有死亡連署1923份，平均每一案有77份，且有8案死亡連署超過100份，而罷免藍營立委的提案，第一階死亡連署12份，其餘20案完全沒有死亡連署、沒有涉偽造情事。王婉諭說，哪個是政黨動員抄名冊，哪個是公民街頭拼連署，實在一目了然。

此外，王婉諭認為，經過檢舉告發、檢調偵查，涉嫌系統性偽造的連署案，才進一步發動傳喚、搜索，釐清是否涉及不法，這些動作是中國國民黨系統性地偽造連署、造成大量死亡連署的必然結果，早知如此，何必當初。

王婉諭說明，為了確保選舉罷免的公正舉行，必須確保提議連署的正確性，如果涉及不法，司法也必須介入處理，這個道理，中國國民黨一定懂，因為幾個月前，中國國民黨、台灣民眾黨才增訂了選罷法第98-2條嚴懲「偽造連署」的不法行為。

王婉諭強調，當時藍委翁曉玲、吳宗憲也在議場發言台上，告誡所有罷免團體，千萬不要偽造連署，否則會觸法，但她不解，為什麼這個提醒，中國國民黨的青年軍跟黨部都聽不到？

最後，王婉諭直言，司法當然要公正，執政黨沒有司法豁免權，在野黨當然也沒有，中國國民黨一被調查就高喊司法迫害，罔顧事實胡亂指控，不道歉認錯，這就是中國國民黨得不到人民信任，逐漸化為歷史塵埃的主要原因。