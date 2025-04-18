快訊／高雄雙罷劫再帶走2領銜人　他怒轟：綠共獨裁死不要臉

▲罷免高雄立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」總部遭調查局搜索。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區中山西路的罷免許智傑、黃捷聯合總部18日上午9時30分左右遭調查局搜索，出動約10名調查官，連署攤位也遭到搜索，搜索行動約2小時結束，今日中午罷免黃捷的領銜人黃晃枝（85歲）和罷免許智傑的領銜人石磊也被帶回市調處調查。

據了解，調查官帶走朱磊後，又前往其住家進一步搜索，另外還有一名家住苓雅的罷免黃捷的領銜人黃晃枝也被帶走，而兩人後來都被帶回市調處的鳳山辦公室進行調查。

朱磊則是被帶回調查局前向媒體表示，「許智傑前幾天說他絕對不會查水表，但是我們今天已經看到了，調查局大舉上門，是在我們意料之中的，一點也不意外，過去警總，今日調查局，未來就是軍法處。」

朱磊認為，「這就證明了我們今天做的事情的意義，我們做的事情讓有的人害怕了，讓他們恐懼了，他們的目的就是讓我們害怕」，呼籲民眾繼續連署，連署工作照常進行、不耽誤，每一份連署都是對他們的支持。

對於搜索行動，高雄雙罷劫負責人徐尚賢表示，調查局持搜索票來了高雄雙罷劫連署總站，痛批「綠色恐怖玷汙了民主聖地！赤裸裸的政治干預司法，司法干預罷免！綠共專制獨裁死不要臉！」

▲罷雙劫總幹事朱磊被帶走。（圖／記者賴文萱攝）

據了解，朱磊和黃晃枝被帶往市調處調查，徐尚賢則喊話「高雄雙罷劫兩個領銜人都被抓去調查局問話！我們就在門口守候，面對綠色恐怖，高雄人絕不吃素！」