台中心善淵協會正式啟用「心的圖書館」　傳承公益經驗永續發展

▲左起明昌國際創辦人張秋龍、善淵協會執行長畢美桂、明昌國際董事長張庭維、台中市工策會總幹事黃于珊。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市善淵公益協會17日正式啟動愛心圖書館「心的圖書館」，收藏公益團體的紀錄與經驗等資料，盼透過數位賦能與經驗傳承，協助在地中小社福團體長遠發展。活動現場有大安國中國樂社、大器樂團唐寶寶吹奏陶笛帶來精彩演出，用音樂傳遞愛心，場面溫馨。善淵協會創辦人張狄龍說，期許「心的圖書館」不只是一次計畫，而是共學、共善的平台。

▲大器樂團進行陶笛表演。（圖／記者白珈陽攝）



心善淵公益協會執行長畢美桂表示，許多基層單位深耕社區多年，卻苦於「留才難、傳承斷、資源斷」。為突破瓶頸，計畫首波與台中市響響輔助科技協會合作，針對中小型團體痛點，進行深度盤點與數位升級，讓永續發展不再是遙不可及的夢想。

明昌國際創辦人、也是心善淵協會創辦人的張秋龍表示，取之社會用之社會；期許心的圖書館不只是一次計畫，而是一個共學、共善的平台。他們相信：「每一分善意，都值得被延續；每一份努力，都能改變世界。」在這條充滿挑戰的公益路上，選擇堅定同行，照亮彼此，也照亮社會。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，心善淵公益協會的成立，背後其實與台中在地企業明昌國際密切相關。由創辦人張秋龍親自發起，讓企業價值走出廠房、走進社區，實踐更全面的ESG理念。明昌國際長年專注於智慧工廠與綠色轉型，並於111年成立永續發展委員會，成為傳產落實CSR的領頭羊。

▲▼「心的圖書館」17日正式啟用。（圖／記者白珈陽攝）



心善淵公益協會成立於2022年6月，以籌措社會資源、幫助弱勢團體為宗旨，2023年曾舉辦「張媽媽工作坊」，由創辦人妻子簡月霞，號召媽媽們親手製作點心義賣，成功募得超過43萬元善款；同年也發起舊衣募集行動，捐出59箱衣物到花蓮與屏東山區等，援助計劃不勝枚舉。