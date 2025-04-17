台中新光三越貼「期待重聚」標語　消費者嗨問：要復業了？

▲台中新光三越氣爆發生至今超過2個月，建築物主體外圍籬貼出期待重聚標語，讓不少消費者雀躍。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越傳出力拼9月復業，昨天(16日)下午，新光三越主體外觀突然貼出兩大標語，分別是「期待重聚」、「T♡GETHER」，讓許多消費者激動詢問是否復業在即？對此，新光三越表示，希望朝此方向來努力。新光三越員工則透露，看到標語貼上，像是看到一道曙光與希望，相當感動。

新光三越台北總部回應，加速復業確實是目前正在努力的方向，新光三越全力配合相關規定進行當中。

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▲新光三越回應，加速復業確實是目前正在努力的方向，正全力配合相關規定進行當中。（圖／民眾提供）



新光三越目前正在進行整修工程，昨天突貼「期待重聚」、「T♡GETHER」標語引發討論，被視為新光三越頭號粉絲的知名婦產科醫師沈煌彬也在臉書貼文，不少網友在底下留言，「希望提供更安全安心的環境，新光不要辜負台中市民的愛」、「期許水舞和LED跑馬燈能再次回歸」，也有網友留言「想在帆布上留打氣的話」。

新光三越復業一直無確切時間，七期商圈客流以及業績都受到嚴重衝擊，但外圍百貨人潮也未明顯受惠，連同業都忍不住問，「人潮到底去哪裡？」

新光三越氣爆發生已逾2個月，台中地檢署11日傳訊新光三越、拆除作業包商等10名被告，複訊後依過失致死等罪嫌諭知10萬至60萬元不等交保。14日再度傳訊新光三越台中中港店一名謝姓組長，為同案第11名被告，訊後40萬元交保，外界估計全案將於近日偵查終結。