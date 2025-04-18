同事請喪假「自爆出國了」！飛泰國、越南他傻眼　全場反點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日傻眼分享，同事請了「喪假」，結果轉頭卻跑去泰國、越南玩。他一開始還關心對方的狀況，結果聽到對方回說「喔我請禮儀公司處理，文件那些也都找代辦」，讓他內心忍不住出現OS：「請喪假結果出國玩，好像不太好吧？親屬過世真的還有人有心情出國玩嗎？」貼文引發熱議。

原PO在PTT的Gossiping板發文「同事請喪假，結果出國玩？」某位同事請了喪假，理由是「直系親屬過世」，當他關心詢問「你還好嗎？」對方卻回「很好啊，去了一趟泰國、越南。」他聽了不禁驚訝反問「你不是家人過世嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到對方完全不避諱地說，「喔我請禮儀公司處理，文件那些也都找代辦。這種處理方式令原PO滿頭問號，覺得不太對勁，覺得請喪假出國玩不太好，而且親屬過世，怎麼有人還有心情出國玩？

貼文引來兩派網友開戰，許多人紛紛點頭，「人家出國療傷不行？」「每個人處理悲傷的方式不同，不要管別人，出門玩也是一種散心，暫時遠離悲傷氛圍、靜一靜」、「現代人不是都這樣？什麼守孝百日都沒在管了」、「公祭家祭有出席就好，其他日子請假怎樣是他的事。」

也有人表示，「可能是多的幾天請一請，反正通常公祭家祭之類的有出席就好」、「除非假死，不然人家有證明就能請，出國玩也他家的事，沒人說喪假就要治喪」、「誰喪假不請滿？」「現在點香拜飯燒金紙都包了 想出殯再到也行。」