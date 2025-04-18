台日都流行！「1款包爆紅」路上一堆年輕人都有　網讚：有需要

▲娃包、痛包非常流行。（圖／網友Huang Xin授權）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會在包包上掛上吊飾、娃娃，不過現在有個新風潮！就是在包包上掛上痛包、娃包。近日就有網友好奇拋問，現在有越來越多人會買「透明小包包」，然後裡頭再放娃娃，大家能理解這種風潮嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

有網友在PTT的C_Chat板上，以「能理解曬娃包這種流行風潮嗎」為標題發文，提到日本很流行「痛包」，會將各種周邊商品、特定的娃娃放在這個包包內。他也有在路上看到，很多人會在背包、提袋上掛一個透明的包包，而裡面同樣放著娃娃。

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原PO後來才知道，原來這個叫娃包，雖然目前還不到人手一個的程度，但路上能看到的機會真的增加了，不知道大家是否能理解這樣的風潮呢？

貼文曝光後，不少網友都回應，「不難理解吧，想曬周邊又怕髒啊」、「想帶出門但怕髒怕掉啊」、「就想掛娃娃但直接掛會髒啊」、「買可愛娃娃想掛很正常，但捨不得掛在外面日曬雨淋」、「認真的說，雙北基隆這種氣候是的確有需要」、「在台灣這個很棒啊，有的娃娃和模型本來就不好洗」。

也有網友表示，「路上看到妹子這樣背，其實蠻好看的」、「我覺得這是很棒的流行」、「我現在在捷運上，對面就一個了」、「現在騎車路上常常看到背包掛一個」、「只有我還在掛壓克力吊飾嗎」、「有這種包之後，有些娃娃價格稍高的也敢帶出門這樣」。