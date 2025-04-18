勞動節是周四！他不想用特休「移到周五？」　大票搖頭曝原因

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

今年勞動節（5月1日）為單一假日，部分民眾仍須上班上課。有網友就感嘆，5月1日的假期落在周四，周五還是要上班，真的很無語，明明一種放法更優，「要放假可以啊！請假用特休，但是真的很不想，為什麼就不能周4移到周5啊？」貼文引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「5/2你有放假嗎？」文中表示，5月1號的假落在周四，所以一想到周五還是要上班就很無語。他知道想要放假可以請假、用特休，但就真的很不想那麼做，「為什麼就不能周4移到周5啊？」

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貼文引發討論，不少人反而紛紛搖頭，「說啥呢？當然是請4/28-4/30」、「想請特休就大步向前請下去就好了」、「已請4/25～4/30」、「特休請起來就放了」、「放周四就好，沒必要連假」、「自己請，那天我生日」、「已請特休」。

事實上，《ETtoday新聞雲》曾整理請假攻略，勞動節請4月28、29、30日與5月2日，可從4月26日放到5月4日，共休9天。另外，接下來剩下端午節及中秋國慶連假，端午連假可請6月26、27、28、29日，就可從5月24日一路休到6月1日，共休9天。中秋國慶日則可請10月6、7、8日，能從10月4日一路休到10月12日，共休9天。