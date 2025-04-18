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罷傅領銜人被控拿千萬補助　教育部：標案公開透明「無關罷免」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲國民黨指控罷傅領銜人獲得教育部近千萬補助，教育部澄清無關罷免。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

罷免立委傅崐萁二階連署將在5月4日截止，卻傳出罷傅領銜人李美玲擔任花蓮鳳林鎮觀光旅遊發展協會相關單位負責人，獲政府補助近千萬元。教育部澄清，鳳林觀光發展協會承辦青年志工中心為公開採購標案，與罷免行動無關，且李在112年底卸任理事長，113年9月起不再擔任該中心計畫協同主持人，和目前標案無關。

國民黨召開記者會指控，目前擔任罷傅領銜人李美玲，鳳林鎮北林三村社區發展協會及鳳林觀光發展協會負責人，近年取得政府標案與補助高達951.4萬元，質疑民進黨政府利用補助或標案名義，長期挹注側翼團體，接著轉身成為罷免國民黨立委領銜人。

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教育部強調，花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會承辦青年志工中心為公開採購標案，與罷免行動無涉。青年署在110年至113年間，依政府採購法辦理「青年志工中心」勞務採購案，花蓮地區標案由花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會依公開招標與評選程序取得，負責執行志工中心運作與青年服務推廣等工作。該案為勞務採購，不是補助性質，所有作業皆依法依程序辦理，並無圖利特定對象情形。

教育部表示，經過清查，媒體報導所提人員李美玲，已經在112年底卸任理事長，並從113年9月起不再擔任該中心計畫協同主持人，與目前標案執行無關。

教育部補充說明，該協會執行標案內容包括辦理區域內志願服務媒合及單位聯繫、辦理青年志工培力活動及主題式服務方案、輔導青年自組團隊參與志工行動等，標案款項核銷、成果報告均依政府採購法辦理勞務驗收，外界指稱「僅發布2張照片即獲數百萬元補助」等說法，與事實不符，照片為網站展示所用，不代表完整成果報告內容。

教育部強調，青年署各項補助及採購案，皆秉持依法辦理、公開透明原則，鼓勵青年參與地方公共事務。青年署呼籲外界理性看待青年公共參與成果，並將持續推動各項青年政策。

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