「藍白426上凱道挺偽造文書」　時力：朱黃對談淪新聞稿讀書會

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會共商國是，會中達成不提倒閣等共識。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，整場對談形同朱、黃二人的「臉書與新聞稿讀書會」，與其說是會談，不如說是一場為4月26日凱道造勢活動鋪路的媒體秀。而此舉的真正源頭，正是國民黨大量偽造罷免連署所引發的檢調調查與社會反彈，若國民黨能踏實連署，不偽造文書，就不會有426凱道挺偽造連署的荒謬集會。

王婉諭指出，朱黃兩人不僅未能展現對執政黨的有效監督，更嚴重扭曲事實，將台灣這個民主自由的國家比擬為「共產主義獨裁」，此言論已嚴重悖離人民的常識與感受，令人遺憾，朱立倫與黃國昌代表的政黨長期以來並未落實問政職責，反而以片面扭曲與煽動對立為手段。她強調這樣的政黨根本無法勝任負責任的在野角色。

針對朱黃兩人在會談中的主要發言，王婉諭表示，朱立倫主席再度提出所謂「民生法案」，這次從發現金改口為2,000億元產業補貼；在提倡國際觀光客免簽政策的同時，卻對上次引發爭議的陸客議題隻字未提，更將台灣比喻為共產極權，讓人無法理解。

王婉諭批評，黃國昌主席則重申刪減總預算可「省下2,000億」的說法，與傅崐萁同調、毫無根據。提出由管中閔等人評估美中關稅政策，卻未說明其正當性與可行性，民主社會中的在野力量應以理性、務實問政為責，而非成為散播仇恨、操弄對立的工具。呼籲社會大眾，對於不負責任的政治操作應保持警覺，守護台灣的民主價值。

時代力量指出，此舉的真正源頭，正是國民黨大量偽造罷免連署所引發的檢調調查與社會反彈，這場政治動作，與其說是為了民主、民生與關稅，實則是兩黨無法面對自身錯誤的政治動員造勢。如果中國國民黨能夠誠實面對民主程序，踏實在街頭連署，而不是濫用個資、偽造連署名冊，就不會發生檢調單位的搜索與傳訊行動，更不會有426凱道挺偽造連署的荒謬集會。

時力直言，事實上，這場會談之所以發生，根源於國民黨過去一年多來無視立法程序、強行推動法案，進而激起台灣公民社會的罷免運動。面對來自人民的反制聲浪，國民黨與其修正錯誤，卻選擇透過違法手段大量偽造連署，並試圖用「大罷免」為名合理化其行徑。

時代力量批評，政黨應是人民表達政治意志的公器，擁有民意基礎的政黨若犯錯，應當誠實面對、勇於承擔，而非強辯到底，在國會與街頭操弄民粹、干預司法，並對支持者隱瞞自身違法，在黃國昌帶領下的台灣民眾黨，與國民黨主席朱立倫的同調附和，正共同將在野政治帶入仇恨與動員的死胡同。這兩黨的激進行為，反而強化了公民罷免運動的正當性與結構性基礎。

時代力量呼籲，任何有志於扮演在野監督角色的政黨，都應回歸理性問政與程序正義。若無能力問政監督，只知操弄對立、曲解事實，這樣的政黨終將被歷史淘汰，並削弱台灣社會對執政黨的實質監督力量。

