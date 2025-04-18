倒閣是「送民進黨選輸翻桌機會」　黃國昌：最好是總統立委一起重選

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席朱立倫昨號召黨公職赴北檢集結，場外一度發生衝突，且以個人身份出席的台北市長蔣萬安，更在現場喊出倒閣，引發各界討論。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，如果重選國會，但賴清德還是在這個位子上，這哪是叫賴清德的不信任投票？若真的要讓賴清德下台，最好的方式就是總統跟國會一起重選。

根據中華民國憲法增修條文規定，立法院得經全體立委3分之1以上連署，對行政院長提出不信任案。不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員2分之1以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並「得」同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。

目前立法院總計113席立委，泛藍席次有54席，不信任案要通過的話，勢必要獲得民眾黨立院黨團的支持，或是民進黨團有3人跑票。但考量增修條文之規定，是總統「得」解散國會，因此就算不信任案通過，賴清德也不一定要解散國會。

黃國昌說，這樣說好了，過去這幾個月一直高喊要解散國會的是哪個政黨？是民進黨，「民眾黨立場很清楚，如果要檢驗新民意的話，不是民進黨選輸翻桌，要檢驗新民意，真的要讓賴清德下台，那最好的方式就是什麼？就是總統跟國會一起重選」。

黃國昌認為，若重選國會，但賴清德還是在這個位子上，這哪是叫賴清德的不信任投票？這是送給民進黨選輸以後要翻桌的機會，「請大家記得，現在對台灣造成最大傷害、亂源，就是賴清德總統的專制獨裁」。

黃國昌提到，民眾黨也認為卓榮泰不適任，但老實跟大家講，卓榮泰就聽賴清德命令行事，隨時可割可棄，「對賴清德而言，卓榮泰隨時可割可棄，對民眾黨來說，我們站在人民立場嚴格的監督行政部門立場， 我們不會有所鬆動，更不會有所動搖」。

黨團副總召張啓楷則說，大家都在問倒閣、全面改選，先講個很重要概念，如果要全面改選，不是只有立法院改選，總統一起改選，這是第一個重要的點。第二，如果倒閣後，立法院解散，「請注意，賴清德解散國會，台灣會有60天空窗期，有60天沒有立法院，沒有國會能監督行政部門跟賴清德，這是何等嚴重問題」。

張啓楷說，所以鄭重呼籲，去年1月13日本來就一票選總統、還有選立委，全面改選，請賴清德下台、接受最新民意的檢驗，才是全面的檢驗。

