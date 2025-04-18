　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「100%肯定」美歐將達成貿易協議：我非常期待

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普對於美歐貿易協議，表達出「百分之百」的信心。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普17日表示，他百分之百有信心，可以跟歐洲達成貿易協議。這是他宣布關稅政策，導致全球市場不安以來，對於談判最有信心的一次發言。

川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在白宮會晤後，都對美歐能夠在「對等關稅」90天暫緩期限內，談妥一項貿易協議，展現十足的信心。

川普在橢圓形辦公室向記者說，「當然會有一項貿易協議，非常有可能。他們也非常想要達成協議。我們將達成一項貿易協議。我非常期待，而這將是一項公平的協議。」

▲▼川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在白宮會晤。（圖／路透）

▲義大利總理梅洛尼（左）是少數與川普關係密切的歐洲領袖之一。（圖／路透）

梅洛尼把自己定位成美歐的中間人，儘管坦言無法代表歐盟全體達成協議，但討論了一些有助於解決貿易爭端的事宜，「我確信我們可以達成協議，而我來到這裡，就是為了協助完成這件事情。」

歐盟一共有27個成員國，如今鐵、鋁、汽車都面臨美國的25%關稅，其他幾乎所有商品也面臨更廣泛關稅。

雖然川普跟許多歐洲領導人關係冷淡，卻與48歲的保守派梅洛尼關係密切，在今年1月就職典禮上，更只邀請了她這一位歐盟領袖。在17日的會面上，川普大讚梅洛尼的領導能力，並稱「我們的關係很好」。

《路透社》指出，梅洛尼被預期捍衛歐盟27國的利益，如今卻必須在「其他歐洲盟友」、「跟自己意識形態相近的川普」之間走鋼索。此前，歐盟批評川普提高關稅，並把歐洲排除在烏俄和談之外。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄雙罷劫「10調查官搜索ing」　負責人怒：綠色恐怖
倒閣「是送民進黨翻桌機會」　黃國昌：最好是總統一起重選
驚天一呼喊倒閣！　蔣萬安：可更全面角度思考台灣走向
逾5千人受害！　「狂詐157億」起訴80人
倒閣「決定權在賴清德手上」　黃揚明點出藍營當務之急
小S女兒「沒見到大S最後一面」2個月首發聲　13字藏洋蔥
川普趁機「對日本提3大要求」！　日美談判內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前美軍印太司令：中國對台動武「將折損數十萬官兵」

川普自爆9月赴英　首位「2度國是訪問總統」：我和查爾斯關係很好

佛州州立大學槍擊2死6傷！　女警之子「拿媽媽手槍」連開15槍

川普趁機「對日本提3大要求」！　日美關稅談判內幕曝光

川普「100%肯定」美歐將達成貿易協議：我非常期待

哈瑪斯拒以臨時協議：準備好釋放所有人質「就全面協議談判」

美檢方正式提告「槍殺健保CEO」帥哥學霸　罪成恐被處死

川普屈服了？暗示「有意調降中國關稅」　親曝背後原因

中美關稅戰　中國產品可能湧入巴西

英法院裁定跨性別者「不是女性」　J.K.羅琳抽雪茄舉杯歡慶

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【泰格與雪兒】短篇朋友問這什麼問題

前美軍印太司令：中國對台動武「將折損數十萬官兵」

川普自爆9月赴英　首位「2度國是訪問總統」：我和查爾斯關係很好

佛州州立大學槍擊2死6傷！　女警之子「拿媽媽手槍」連開15槍

川普趁機「對日本提3大要求」！　日美關稅談判內幕曝光

川普「100%肯定」美歐將達成貿易協議：我非常期待

哈瑪斯拒以臨時協議：準備好釋放所有人質「就全面協議談判」

美檢方正式提告「槍殺健保CEO」帥哥學霸　罪成恐被處死

川普屈服了？暗示「有意調降中國關稅」　親曝背後原因

中美關稅戰　中國產品可能湧入巴西

英法院裁定跨性別者「不是女性」　J.K.羅琳抽雪茄舉杯歡慶

集保複委託跨境保管突破千億　今年目標過半納入保管

醫療器材行欠勞健保費！董座慘遭拘提　董娘急押透天厝救夫

ETtoday新聞雲「斥詐風雲論壇」開打！總統賴清德出席宣示防詐決心

蔣萬安喊倒閣　柯建銘「歡迎啊」：不要縮、趕快叫傅崐萁提

Google推出Gemini 2.5 Flash預覽版　首款可切換推理深度的 AI 助手

破爛帆布蓋住一雙腿！民眾急報案「有屍體」　男：我只是喝醉了

龍岡不只米干！簸箕飯2人就能點還送「孟婆湯」　翡翠色清真寺美呆

日劇天王好狀態秘密不藏了　網：同款在台灣

快訊／高雄雙罷劫「10調查官搜索ing」！負責人怒：司法干預罷免

周末小確幸！7大速食店最新優惠整理　披薩買1送2、炸雞免費送

【耳朵懷孕】車上深情合唱《我還是愛著你》　男副歌飆高音太猛啦！

國際熱門新聞

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

快訊／川普曝與中國談判關稅協議　預計三週內達成

偶像天團成員被控無套硬上　她痛訴罹子宮頸癌

泰14歲少女「遭10男連續性侵」！

川普暗示有意調降中國關稅　背後原因曝

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

馬斯克嗆：稀土到處都有，中國限出口沒用

川普樂觀看貿易、批Fed　美股道瓊下挫527點

跨性別不是女性　J.K.羅琳抽雪茄舉杯歡慶

巴菲特的1句建議　億萬富豪坦言影響深遠

川普：他若要Fed主席下台　他很快會滾

川普趁機「對日本提3要求」！關稅談判內幕曝

更多熱門

相關新聞

前美軍司令：中國對台動武折損數十萬人

前美軍司令：中國對台動武折損數十萬人

前美國印太司令部司令、海軍退役四星上將哈里斯（Adm. Harry Harris）15日呼籲，美國應該放棄「戰略模糊」政策，明確表態是否在北京進犯之際，出兵防衛台灣。他還提到，如果中國入侵台灣，將在激烈戰鬥之中，折損數十萬官兵。

川普自爆9月赴英　首位2度國是訪問總統

川普自爆9月赴英　首位2度國是訪問總統

川普趁機「對日本提3要求」！關稅談判內幕曝

川普趁機「對日本提3要求」！關稅談判內幕曝

關稅暫緩台股反彈逾1成　最強十大類股漲勢一次看

關稅暫緩台股反彈逾1成　最強十大類股漲勢一次看

川普暗示有意調降中國關稅　背後原因曝

川普暗示有意調降中國關稅　背後原因曝

關鍵字：

川普關稅歐盟貿易協議梅洛尼

讀者迴響

熱門新聞

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

1男2女辦驚世婚禮　3人喜帖曝光

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

家寧媽有動作了！

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

快訊／川普曝與中國談判關稅協議　預計三週內達成

四叉貓被淋飲料畫面曝光！迅速反手抓人

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！粉批取消理由太扯

送錢給小孩注意！　國稅局認證富爸媽靠1招贈與免稅額衝上688萬

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面