川普「100%肯定」美歐將達成貿易協議：我非常期待

▲川普對於美歐貿易協議，表達出「百分之百」的信心。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普17日表示，他百分之百有信心，可以跟歐洲達成貿易協議。這是他宣布關稅政策，導致全球市場不安以來，對於談判最有信心的一次發言。

川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在白宮會晤後，都對美歐能夠在「對等關稅」90天暫緩期限內，談妥一項貿易協議，展現十足的信心。

川普在橢圓形辦公室向記者說，「當然會有一項貿易協議，非常有可能。他們也非常想要達成協議。我們將達成一項貿易協議。我非常期待，而這將是一項公平的協議。」

▲義大利總理梅洛尼（左）是少數與川普關係密切的歐洲領袖之一。（圖／路透）

梅洛尼把自己定位成美歐的中間人，儘管坦言無法代表歐盟全體達成協議，但討論了一些有助於解決貿易爭端的事宜，「我確信我們可以達成協議，而我來到這裡，就是為了協助完成這件事情。」

歐盟一共有27個成員國，如今鐵、鋁、汽車都面臨美國的25%關稅，其他幾乎所有商品也面臨更廣泛關稅。

雖然川普跟許多歐洲領導人關係冷淡，卻與48歲的保守派梅洛尼關係密切，在今年1月就職典禮上，更只邀請了她這一位歐盟領袖。在17日的會面上，川普大讚梅洛尼的領導能力，並稱「我們的關係很好」。

《路透社》指出，梅洛尼被預期捍衛歐盟27國的利益，如今卻必須在「其他歐洲盟友」、「跟自己意識形態相近的川普」之間走鋼索。此前，歐盟批評川普提高關稅，並把歐洲排除在烏俄和談之外。