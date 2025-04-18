蔣萬安衝第一喊倒閣！卓榮泰沒評論　反問：人民是否同意？

記者陳家祥／台北報導

國民黨公職昨在黨主席朱立倫的號召下，赴北檢集結，台北市長蔣萬安甚至現場喊出倒閣。對此，行政院長卓榮泰今（18日）赴立院備詢前受訪說，倒閣這件事已經講過數次，或許當時其他政黨胸有成竹、自信滿滿，所以也不予理會，「但是發展到今天，人民是否同意？是一個重要的議題，至於倒閣，就憲法上而言，行政院是被動的，我沒有任何評論」。

▲行政院長卓榮泰 。（圖／記者屠惠剛攝）



朱立倫號召國民黨團公職幹部、支持群眾前往北檢外抗議司法不公，蔣萬安昨晚也現身力挺。由於北檢外是集會禁制區，警方7度舉牌警告，藍營群眾深夜仍聚集抗議，朱立倫喊話，「真正的大罷免就是『罷免獨裁者』、『罷免賴總統』，要讓他知道、付出獨裁者的代價。」

卓榮泰說，縱然是一件對的事情，也要由對的人在適當的時機來談起，才有可能。他指出，倒閣這件事已經講過數次，或許當時其他政黨胸有成竹、自信滿滿，所以也不予理會，「但是發展到今天，人民是否同意？是一個重要的議題，至於倒閣，就憲法上而言，行政院是被動的，我沒有任何評論」。

「不過我倒希望，國人應該知道，人民依照憲法行使選舉罷免創制複決的參政權，必須合法，檢警調單位執行公權力必須依法行政。」卓榮泰表示，人民有表達意見的自由，但是在陳抗、集會遊行的時候，必須守法，中華民國台灣是一個法治的國家。