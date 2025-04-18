倒閣箭在弦上？　朱立倫：任何可以讓獨裁者下台悔悟都沒排除

記者崔至雲／台北報導

國民黨17日在黨主席朱立倫的號召下，赴北檢集結，抗議司法不公，台北市長蔣萬安則在現場喊出倒閣。朱立倫今（18日）受訪時表示，任何可以讓獨裁者下台，或是悔悟的方式都沒有排除，同時也會跟在野黨一起商討。

▲立法院國民黨黨團召開黨團大會，黨主席朱立倫親臨會場。（圖／記者湯興漢攝）



國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，昨遭調查局台北市調處搜索約談，國民黨主席朱立倫下動員令，號召黨公職相約北檢，蔣萬安聲援時特別提到，身為國民、三個孩子的父親，他要站出來抗議司法不公，並稱與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，他認為立法院應推動倒閣。

朱立倫今早出席國民黨團大會，約半小時後出來受訪，朱立倫提到，他在會中向立委強調，大家一定會一起團結共同面對大惡罷，不但要反惡罷，還要戰獨裁，台灣才有未來；反惡罷、戰獨裁，賴清德才會下台。

至於各地方的戰略，朱立倫說，會因地制宜有各戰略，國民黨一定會支持所有立委，黨中央也都有做民調，隨時掌握各選區民情，未來也會要求立委各地看板趕快上，中央都會協助支持，也要求每選區都要做大型戰車，把聲音力量發出去、爭取民眾認同，逐步落實每項工作，大家團結一致面對挑戰。

針對蔣萬安昨日提出倒閣，朱立倫說，任何對台灣民主有幫助，可以讓獨裁者下台，或是悔悟的方式都沒有排除，戰略總目標就守住台灣的民主，讓獨裁者受到教訓，希望他有檢討，同時也會跟在野黨一起商討。

