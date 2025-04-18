批蔣萬安喊倒閣「總統還是賴清德」　陳揮文點3誤判：忘了自己是誰

▲台北市長蔣萬安及國民黨立委17日晚間現身北檢前抗議 。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

記者郭運興／台北報導

國民黨北市黨部因涉罷免案偽造文書，17日遭調查局搜索約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援，台北市長蔣萬安不僅現身力挺，他更喊話立法院應推動倒閣，引起各界議論。對此，媒體人陳揮文點出3誤判，「蔣萬安忘了自己是誰」、「倒閣茲事體大，這是越俎代庖」、「無論改選如何，總統依然是賴清德」，他認為，今晚「站出來了」，然後呢？司法一樣不公正，既然如此，又何必呢？

蔣萬安昨晚現身力挺藍營「戰獨裁站出來」抗議活動，他表示，自己來到北檢，就是要告訴台灣人，政府應該依法行政，他的個人行為都會承擔。他更喊話，當司法不再獨立、不再公正，就是大家必須要站出來的時候，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣。

對此，陳揮文點出3誤判，他表示，蔣萬安忘了，自己還有一個最重要的身份「台北市長」，維護治安是市長的責任，蔣萬安「忘了自己是誰」，這是第一個誤判。

陳揮文認為，倒閣與否，國民黨內早有爭議，重量級藍委之前率先提議，趙少康隨後跟進，但朱立倫不置可否，倒閣茲事體大，應該尊重黨中央與立院黨團，蔣萬安越俎代庖，這是第二個誤判。

另一方面，陳揮文強調，不信任案的對象是行政院長，不是總統，就算真的解散立法院、全面改選，無論立委席次如何分配，總統依然是賴清德，這是蔣萬安第三個誤判。

最後，陳揮文感嘆，今天晚上，蔣萬安「站出來了」，然後呢？司法一樣不公正、一樣不獨立，站出來是如此，不站出來也是如此，既然如此，又何必呢？自己忘了算，這是蔣萬安第幾個誤判？

▼台北市長蔣萬安到北檢聲援 。（圖／翻攝國民黨臉書直播）