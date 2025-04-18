「蔣萬安大膽提議倒閣」　游盈隆：武昌起義第一槍？

▲台灣民基金會董事長游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市長蔣萬安昨（17日）晚間在聲援因罷免幽靈連署遭檢方帶回偵訊的藍營黨內同仁時，喊出要發動「倒閣」，引發輿論熱議，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是大膽的提議，相當生猛，令人意外，接下來，就看國民黨權力核心和52席黨籍立委買不買單了。

游盈隆提到，昨晚台北地檢署前很熱鬧，國民黨政要雲集，數百位支持者蜂擁而來，場上講者無不怒氣衝天，猛烈批判執政當局獨裁，司法不公。

游盈隆指出，國民黨主席朱立倫還高喊「罷免賴清德」，但罷免總統以目前國民黨52+2席立委，就算加上八席民眾黨立委，也達不到三分之二門檻，所以是一顆空包彈，沒什麼用，虛晃一招，只能發洩個人情緒，離群眾越來越遠。

不過，游盈隆認為，相形之下，蔣萬安大膽提議，「立法院倒閣」，讓總統解散國會，用立委改選重新改選對總統賴清德進行不信任投票，相當生猛，令人意外。

游盈隆進一步說明，在當前政治形勢下，蔣萬安這項提議究竟是類似武昌起義的第一槍，有帶頭造反的正面作用？還是情緒激動脫口而出的餿主意？接下來，就看國民黨權力核心和52席黨籍立委買不買單了。

最後，游盈隆表示，無論如何，這是一項非常有趣的提議，尤其出自台北市長蔣萬安，更令人耳目一新，當然，如果他的身分是現任立委，就更有說服力了。