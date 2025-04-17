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快訊／黃呂錦茹4人深夜移送北檢　藍營支持者持續聚集

記者黃哲民、劉昌松、柯沛辰／台北報導

民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免提案涉「死人連署」，北檢約談國民黨青年軍、分析相關資料後，懷疑國民黨台北市黨部涉有重嫌，17日指揮調查局兵分6路搜索，並約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人。深夜11點左右，4人移送北檢複訊。

▲▼快訊／黃呂錦茹4人深夜移送北檢　藍營支持者持續聚集。（圖／記者黃哲民攝）

▲主委黃呂錦茹深夜移送北檢。（圖／記者黃哲民攝）

為此，國民黨動員集結，17日晚間赴北檢外抗議司法不公，台北市長蔣萬安及多名黨內立委響應主席朱立倫號召，陸續現身聲援。由於北檢外的集會禁制區，警方6度舉牌警告，但藍營支持者沒有散去跡象，持續隔空嗆聲，甚至與到場直播的網紅四叉貓發生衝突。

▲▼ 國民黨號召支持者集結在北檢，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、國民黨團總召傅崐萁均到場靜坐抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨號召支持者集結在北檢，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、國民黨團總召傅崐萁均到場靜坐抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案。檢調4月14日發動首波行動後，諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉思吟丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。

專案小組持續分析比對，發現部分遭偽造的連署書中，有明顯同筆跡抄錄的情形，參考首波約談到案人員的供述，懷疑國民黨市黨部人員涉案，因此向法院聲請搜索票，17日前往涉案的黃呂錦茹等4人住居所及國民黨台北市黨部、第一區黨部共6處進行搜索。

▼市黨部書記長初文卿（藍衣）。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼快訊／黃呂錦茹4人深夜移送北檢　藍營支持者持續聚集。（圖／記者黃哲民攝）

▼市黨部總幹事姚富文（黃衣）、第一區黨部執行長曾繁川（黑西裝外套）。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼快訊／黃呂錦茹4人深夜移送北檢　藍營支持者持續聚集。（圖／記者黃哲民攝）

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