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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃呂錦茹＋藍北市黨部2幹部遭約談　李明賢痛批：此刻民主正在倒退

▲▼國民黨北市黨部主委黃呂錦茹受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，14日搜索罷免綠委吳思瑤、吳沛憶團體，今（17日）上午7時前往台北市黨部主委黃呂錦茹住家搜索、約談，再前往台北市黨部進行搜索，且還有2名黨職幹部同樣遭檢調約談。對此，台北市議會國民黨團書記長李明賢痛批，執政黨無疑是濫用司法資源打壓在野黨，當司法淪為政治工具，「此刻的台灣民主正在倒退當中」。

國民黨台北市黨部17日上午稍早表示，檢調今晨7時多前往黃呂錦茹住家搜索、約談，再前往市黨部進行搜索，目前掌握有2位黨職幹部同樣遭檢調約談。

針對國民黨台北市黨部今早遭搜索、黃呂錦茹遭約談，台北市議會國民黨團書記長李明賢痛批，民進黨把司法當成整肅清算在野黨的政治手段，各種司法偵查「辦藍不辦綠」，這無疑是對台灣民主的最大傷害，更會激起民眾最大的反感。

李明賢表示，中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署的罷免案，根據第一階段查對結果（不含補件），其中15案為泛藍立委、17案為民進黨立委、8案為泛綠議員、1案為遭停職的新竹市長高虹安罷免案，但目前涉及造假連署，檢調偵辦約談全都是「辦藍不辦綠」，引發各界質疑。

李明賢提及，依照現行機制，罷免連署的領銜人，根本沒有查核身份的權力，選委會有除錯的機制，如果有死亡或資料不符合會剔除，執政黨如此大動作動用司法手段，無疑是濫用司法資源、打壓在野黨，目的就是造製造寒蟬效應，阻撓罷免民進黨立委的進度。

李明賢也坦言，當司法淪為政治工具，民進黨也會喪失人民的信賴，此刻的台灣民主正在倒退當中。

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