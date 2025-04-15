罷雙吳藍青年被告交保　北市黨部曝策略：積極完成二階連署

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調昨日針對「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛及罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉等6人，依涉嫌違反《個資法》進行搜索約談。國民黨台北市黨部今（15日）發出聲明痛批民進黨司法迫害，市黨部已組成志工團隊，自10日開始進行電話拜訪，累計撥打10000通電話，並且於今日起寄送1000份連署資料，提供連署書及附回郵信封，和青年朋友一起正面積極完成罷雙吳二階段連署。

調查局偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免涉幽靈連署案，昨天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書等、違反個資法等罪命6人分別以20萬至50萬元交保、均限制出境出海。

國民黨北市黨部昨日中午時回應，罷免綠委行動是公民團體自主發起，若罷團提出相關需求，黨部僅予協助，對於相關指控及主委遭點名，均不予回應，遭外界質疑切割。台北市黨部傍晚時又再度發出聲明表示，除了表達黃呂錦茹因身體不適就醫，目前不方便接聽電話，也譴責發動惡霸的執政黨，動用司法將罷綠委的公民團體移送檢調，台北市黨部將配合黨中央的步調予以協助。

國民黨北市黨部今日指出，針對檢調對罷免雙吳的青年們進行搜索、約談，黃呂錦茹表達嚴正關切與強烈不滿，因為罷免是憲法保障的公民權利，年輕人依法組織、合法推動，卻遭如此高規格對待，形同政治迫害，嚴重傷害民主價值與人民信賴司法的基礎。國民黨青年劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛、李孝亮等人所從事的是民主運動，不是犯罪行為，但民進黨居然動用國家機器對付年輕人，令人憤慨。黃呂錦茹呼籲，司法單位回歸法律專業，勿淪為政治打手，更要求政府停止操弄司法、打壓異己。

台北市黨部也強調，會堅定支持青年團體參與公共事務，將全力聲援遭受不公對待者，捍衛民主、反對威權倒行。台北市黨部組成志工團隊自10日開始進行電話拜訪，累計撥打10000通電話，並且於今日起寄送1000份連署資料，提供連署書及附回郵信封，電話拜訪和寄送連署資料的數量會持續增加，和青年朋友一起正面積極完成罷雙吳二階段連署。