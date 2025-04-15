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基隆全中運代表隊授旗出征　謝國樑勉434選手為市爭光

▲基隆全中運434選手授旗出征。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑授旗全中運代表隊，基隆434名選手挑戰12項競賽。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（15）日下午於市府1樓舉辦2025年全國中等學校運動會授旗典禮，由市長謝國樑親自授旗，為即將出征的基隆代表隊選手加油打氣。今年基市代表隊共計434位選手，分別來自中山高中、基隆女中、基隆高中等14所國高中，將參加田徑、游泳、桌球、羽球、射箭、跆拳道等12項競賽項目，展現基隆體育的堅強實力。

謝國樑致詞時表示，全中運是全國高中職體壇的最高殿堂，不僅是選手展現長期訓練成果的重要時刻，也象徵著每位年輕運動員勇敢逐夢的起點。他也特別提到，本市選手在射擊項目已傳來一金一銀二銅的佳績，展現強勁氣勢，期許選手們在後續賽事中持續發光發熱，為基隆市再添榮耀。

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑致詞。

教育處長徐嬿立指出，市府長年推動「亮點選手奪金計畫」與「潛優選手黃金計畫」，以系統化、重點式的資源分配，提供選手最有力的後勤支援，成果也反映在獎牌數屢創新高的全中運表現上。今年更進一步加強照護措施，除持續安排運動傷害防護員隨隊外，首次加入物理治療師、運動醫療及心理諮詢等專業人力，打造全方位支持系統，確保選手以最佳狀態投入賽事，安心追夢、全力以赴。

市府副發言人曾冠誠現場給予選手們鼓勵，期許小選手們都能在賽場上超越自己、達成目標；副發言人張家馨現場表示，市長與教育處一同致贈加菜金，象徵市府對選手們最堅定的支持與鼓勵。

▲基隆全中運434選手授旗出征。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆全中運434選手授旗出征。（圖／記者郭世賢翻攝）

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