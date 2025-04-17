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「養了5、6年卻沒比特犬生活照片」！柴犬飼主質疑：想規避罰責

屏東一隻柴犬慘遭比特犬攻擊。（圖／翻攝自屏東小鎮資訊）

▲屏東一隻柴犬慘遭比特犬攻擊。（圖／翻攝自屏東小鎮資訊）

圖文／CTWANT

屏東一隻柴犬14日在飼主陪同下外出散步，卻遭到比特犬從後方攻擊近10分鐘，雖然民眾試圖分開兩犬，但比特犬依舊不鬆口，柴犬緊急送醫後仍傷重不治。事後柴犬飼主控訴，比特犬飼主不敢提供比特犬生活照，聲稱狗當時就被打死，且已被火化，疑似想規避相關罰責。對此，屏東動保科表示，將調查比特犬去向，同時也將對飼主違法飼養比特犬的部分開罰。

事件發生於14日下午，屏東內埔鄉一隻柴犬「寶哥」與飼主外出散步，沒想到竟然遭到比特犬從後方攻擊，不斷甩咬柴犬，路過民眾上前揮舞掃把、鐵條，比特犬依舊緊咬不放，直到後來牠疑似累了才鬆口，而受到攻擊的柴犬送醫搶救3天後，仍宣告不治。

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柴犬遭到比特犬狠咬，救治3天後仍傷重不治。（圖／翻攝自爆料公社）

▲柴犬遭到比特犬狠咬，救治3天後仍傷重不治。（圖／翻攝自爆料公社）

柴犬於昨（16）日火化，飼主透過社群發文指控，比特犬飼主在接受動保處調查時，一直拒絕提供犬隻生活照，「養了5、6年之久，為何沒有任何狗的生活照片？這隻比特並不是第一次咬傷人或狗了，鄰居們都敢怒不敢言」，貼文一出引發眾怒。

據悉，比特犬飼主表示，比特犬當場就被民眾亂棍打死，他第一時間也已將比特犬遺體火化，更揚言要對幫忙解圍的民眾提告。柴犬飼主悲痛表示「兩狗俱亡，誰不心痛？錯真不在比特犬，錯就錯在飼主沒有適當管束狗隻以及不負責任的惡劣態度」。

對此，屏東縣府農業處動物保護及保育科表示，經過農業部系統比對後，確認該咬人犬種為具有攻擊性須列管的比特犬，且飼主未登記飼養資料，相關單位將進一步展開調查。而該違法飼養比特犬的飼主，將依動物保護法處以開罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。另外，對於疏縱攻擊性犬隻部分，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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