快訊／日相石破茂將赴美！　親自與川普進行「關稅談判」

▲石破茂表示，日本關稅協商順利，自己則會在適當的時機親自赴美與川普會談。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮16日親自飛往美國，在白宮與總統川普、財政部長班森特進行約1小時的關稅談判。日本首相石破茂17日上午表示，雙方已就關稅議題達成「儘早促成高層協議」的共識。他也進一步透露，自己將在適當時機親自赴美，與川普展開領袖對談，繼續。

根據《富士新聞網》報導，日美雙方美東時間16日下午4時30分左右在白宮舉行關稅談判。赤澤在這次協商中，已正式向美國表達對關稅措施的遺憾之意，並要求重新檢討關稅內容。

赤澤同時也向川普轉達了石破茂的意見，希望雙邊能盡快實現「讓日美經濟共同強化、雙贏的全面協議」。

對此，川普也強調，「與日本的協商將被列為最優先事項」，顯示雙方對改善經貿關係都持積極態度。

根據《讀賣新聞》報導，石破茂表示，自己將根據未來關稅協議的進度，在適當的時機親自前往美國與川普進行日美高峰會談，與其進行直接討論。

川普本人則是在談判結束後在社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示，「很榮幸剛才能與日本貿易代表團會面，雙方取得重大進展！」