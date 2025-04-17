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平壤萬戶新宅落成！金正恩帶女兒出席剪綵　高喊「大家久等了」

▲▼北韓領導人金正恩15日帶著女兒金主愛出席了平壤「和盛區重建計畫」第三期的竣工典禮。（圖／路透）

▲金正恩15日帶著女兒金主愛出席平壤「和盛區重建計畫」第三期的竣工典禮。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩15日出席了平壤「和盛區重建計畫」第三期的竣工典禮，並為1萬戶新落成的住宅主持交屋儀式。這場典禮特別選在已故建國領袖金日成的誕辰紀念日，也就是北韓最重要的節日太陽節，金正恩也帶著女兒金主愛在典禮上向民眾致歉表示，「讓大家久等了！」

根據《朝鮮中央通信社》（KCNA）報導，金正恩在典禮上表示，「抱歉讓大家等了這麼久才提供現代化的住宅。今天看到人民的喜悅，讓我更堅定決心，為了他們承擔更多責任。」令人驚奇的是，金正恩再次帶著女兒金主愛高調現身。

▲▼北韓領導人金正恩15日帶著女兒金主愛出席了平壤「和盛區重建計畫」第三期的竣工典禮。（圖／路透）

▲此次竣工典禮是金正恩第四度親赴和盛區第三期工程現場。（圖／路透）

這次竣工典禮標誌著平壤旗艦級「新市鎮」發展計劃中，約1萬戶新住宅的交屋儀式正式完成。現場除金正恩外，還有總理朴泰成、勞動黨書記金德訓等多名政府高層官員，以及建築工人與當地居民共同出席。

▲▼北韓領導人金正恩15日帶著女兒金主愛出席了平壤「和盛區重建計畫」第三期的竣工典禮。（圖／路透）

▲▼金正恩曾特別下令要將第三期住宅工程趕在太陽節之前完工。（圖／路透）

▲▼北韓領導人金正恩15日帶著女兒金主愛出席了平壤「和盛區重建計畫」第三期的竣工典禮。（圖／路透）

報導指出，此次完工的和盛區第三期住宅工程，是北韓自2021年初宣布「5年5萬戶」住宅建設計畫以來的一部分，目標是在2025年前於平壤新建5萬戶現代化住宅。目前包括2022年完工的「松花街，以及2023年與2024年分階段完成的和盛區一期與二期住宅項目，都已順利交付使用。

事實上，金正恩個人對和盛區的重建計畫極為重視，不但經常現身工地視察，這次竣工典禮更是他第四度親赴和盛區第三期工程現場，展現出對這項計畫的重視程度。

外界認為，北韓刻意選在「太陽節」這天舉行盛大竣工典禮，明顯具有凝聚內部共識、提振國民士氣的用意。

KCNA稍早也曾透露，金正恩曾特別下令要將第三期住宅工程趕在太陽節之前完工，並稱這個日子是北韓「最重要且最吉祥的節日」，必須以隆重的方式來慶祝。

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