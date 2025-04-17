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快訊／美日關稅談判結束！　川普親自出馬曝：大有進展

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普表示，與日本的談判大有進展。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與日本貿易代表團於16日舉行關稅談判，日方指出，將透過鉅額投資為美國經濟與就業帶來貢獻，而美國總統川普（Donald Trump）也在結束後發文表示，談判大有進展。

根據NHK報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正於美東時間16日下午4時30分左右，在白宮和川普進行約1小時的談判。據了解，現場除了日本代表團、川普以外，還有財政部長班森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）。

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正。（圖／路透）

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正。（圖／路透）

赤澤和川普會談結束後，又和班森特等其他部長級官員進行了一個多小時的談判。報導指出，赤澤說明日本透過鉅額投資為美國經濟與就業帶來貢獻，並強烈要求美方重新檢討相關措施；同時也詳細聽取了美方要求內容，以便靈活應對。

川普談判結束後在社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示，「很榮幸剛才能與日本貿易代表團會面，雙方取得重大進展！」

赤澤預計稍晚向媒體說明與川普總統會談及談判結果。

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