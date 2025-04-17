中美談判卡關主因！　彭博：北京「列3大條件」不退讓

▲習近平和川普至今對通話談判仍無共識。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

中美貿易戰陰影再度籠罩全球市場，據知情人士透露，北京當局對於是否與川普政府重啟談判，已提出多項先決條件，包括要求美方展現更高程度的尊重，並要求白宮內閣成員停止對中國發表貶損性言論。

根據《彭博》報導，北京方面期盼美國對外發言能更具一致性，並願意就對中國的制裁措施及台灣議題展開實質討論。此外，中方也要求美方指派一名獲得總統全權授權的談判代表，促成川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在會晤時有具體成果可簽署。

然而，北京對川普政府是否真心談判仍存疑。知情人士透露，儘管川普本人在談及習近平時語氣相對和緩，但其他官員立場強硬，讓中方難以摸清美國的真正態度。而在川普第二任期掌控力更強的背景下，中國認為白宮未出面否定內部言論，形同默許。

北京近期對美國副總統范斯（JD Vance）針對「中國農民」的評論表達強烈不滿。中國外交部發言人林劍罕見公開批評，指其言論「無知又不尊重」，顯示北京對美方立場日益敏感。

此外，中方對美國持續以國安為由打壓中國科技產業感到不滿。川普政府日前再度出手，禁止輝達（Nvidia）在中國銷售其H20晶片，進一步加劇科技對抗。

另外在台灣議題上，中國仍堅持「一中原則」，並警告若遭挑釁，將不排除做出反應。知情人士強調，中國不會主動挑釁台灣，但若遭挑釁，也絕對會作出回應。

至於談判人選，北京沒有特定偏好，但希望對方能真正代表川普、並握有實權。儘管中國理解川普可能希望親自參與，但仍認為由兩國領導人共同指派代表，是推進實質對話、促成高峰會最有效的方式。

法國興業銀行（Societe Generale）大中華區經濟學家林曉靜（Michelle Lam）分析指出，即便美中雙方都面臨來自國內的壓力而傾向降低關稅，「但談判能否真正導致局勢緩解仍不樂觀。」

她表示，「現在我們大概能理解中國在尋求什麼：尊重、一致性，還有明確的談判窗口。所以現在球在美方那邊，看他們是否願意配合。但這依然困難，特別是當美方目標是要壓制中國崛起時。」

中國商務部也再度表態，若美國繼續傷害中國利益，「中國將戰到底。」