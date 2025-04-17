暫不降息？　鮑爾示警：川普關稅讓Fed陷兩難

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動關稅政策，引發市場劇烈反應。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）16日在演說中公開示警，貿易政策的不確定性恐讓聯準會在穩定物價與維持經濟成長間陷入拉鋸戰，導致政策制定難度大增。

鮑爾16日在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）以「經濟前景」為主題發表演說，期間談到川普政府的政策影響時，他表示，目前貿易、移民、財政與監管這四大政策方向仍持續調整，給未來經濟走勢帶來巨大不確定性。

他進一步說明，目前所宣布的關稅幅度「遠高於原先預期」，而且這些關稅所帶來的不確定性可能對美國經濟造成長期傷害。隨著川普的關稅將經濟推向成長放緩、失業率上升、通膨加劇的三重打擊，聯準會也正面臨近50年來未曾遇過的難題。

鮑爾警告，關稅可能推升通膨、拖累經濟成長，讓聯準會在「穩定物價」與「充分就業」的雙重政策目標之間面臨艱難抉擇，「若真如此，我們將評估經濟距離每個目標還有多遠，以及縮小差距所需的時間，來決定最合適的行動。」

自2024年底以來，聯準會已三度降息，進入2025年後則轉向更保守的立場。針對未來走向，鮑爾在問答環節中表示，目前美國勞動市場整體仍具韌性，但也不諱言，今年剩餘時間內經濟可能難以同時達成通膨與就業的雙重目標。

他強調，貿易政策的不確定性與潛在風險讓利率決策必須更加審慎，在沒有看到明確數據顯示川普政策對經濟的實際影響前，聯準會最好的選擇就是「按兵不動」。

TradeStation全球市場策略主管羅素（David Russell）表示，這番談話明顯是在警告所謂的「停滯性通膨」（stagflation），也表明聯準會不會因為白宮壓力就貿然降息，「鮑爾今天算是公開對川普下戰帖了。」