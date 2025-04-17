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菸齡20年戒成功！清潔隊員口腔長白斑決心戒菸　開心分享經驗

▲▼花蓮市清潔隊推動無菸職場有成，榮獲無菸環境優異單位「卓越獎」肯定。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市清潔隊推動無菸職場有成，榮獲無菸環境優異單位「卓越獎」肯定。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市清潔隊積極推動無菸職場有成，榮獲113年度無菸環境推動優異單位「卓越獎」肯定。衛生局16日上午於花蓮縣政府大禮堂舉行「健康無菸 清新人生」頒獎暨宣示記者會，由花蓮市清潔隊吳慶展代表出席受獎。現場並邀請成功戒菸的葉志誠隊員分享歷程，以親身經驗鼓勵更多人勇敢踏上戒菸之路。

▲▼花蓮市清潔隊推動無菸職場有成，榮獲無菸環境優異單位「卓越獎」肯定。（圖／花蓮市公所提供，下同）

在花蓮市清潔隊擔任資收班班長的葉志誠，有近20年菸齡。去年在隊部報名參加戒菸班，經衛生所安排檢查時發現口腔內有白斑異狀，經轉介至醫院治療後，他更下定決心戒菸。透過戒菸門診療程，搭配尼古丁噴劑與口香糖輔助，並在太太與孩子的支持下，逐步減量，從原本兩天一包香菸，直到徹底戒除。

▲▼花蓮市清潔隊推動無菸職場有成，榮獲無菸環境優異單位「卓越獎」肯定。（圖／花蓮市公所提供，下同）

葉志誠坦言，一開始真的很辛苦，但想到家人，特別是太太在身邊一直鼓勵，就更有動力保持「戒菸」的意志力！現在不抽菸了，他持續勉勵自己，也希望提醒大眾「菸害不僅損人又不利己，戒菸能省錢更有益健康。」

花蓮市清潔隊現有隊員與職員共164人，過去吸菸比例高達四成，市公所與衛生所自112年起積極合作推動無菸職場，透過環境規劃、健康講座、戒菸輔導、定期健康檢查與鼓勵機制，逐步建立支持性的工作氛圍。113年參與戒菸計畫人數已提升至17人，約有10人成功戒菸，成果亮眼。其中葉志誠、王志宏及王裕平皆於今日出席受獎。

▲▼花蓮市清潔隊推動無菸職場有成，榮獲無菸環境優異單位「卓越獎」肯定。（圖／花蓮市公所提供，下同）

清潔隊資收班班長葉志誠，有近20年菸齡戒菸成功，開心分享戒菸經驗與心得。

市長魏嘉彥也曾親身經歷戒菸過程，深知戒菸的困難與轉變，他肯定清潔隊員的努力與改變，並表示無菸職場政策的推動，不僅有助於同仁健康，也展現基層團隊的凝聚與執行力。

魏嘉彥表示，未來公所將持續配合縣府與中央相關政策，強化基層健康促進措施，並鼓勵各單位持續推動無菸環境，不僅維護員工健康，更有助於提升職場安全與服務品質。同時他也呼籲市民朋友一同響應戒菸行列，為自己與家人的健康做出改變。

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