　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南BMW撞移工1死2傷　肇逃駕駛竟是清潔隊員！環保局回應了

記者林東良／台南報導

台1線306公里台南市官田段4月12日晚上發生1起肇事逃逸死亡車禍，3名移工分騎機車及電動2輪車遭1部BMW自小客車撞擊，造成1名女移工死亡，另2名移工受傷，麻豆分局鎖定犯嫌偵辦，涉肇事逃逸的25歲環保局吳姓清潔隊員，14日上午向警方投案，警方偵訊後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

▲台1線306公里台南市官田段4月12日晚上發生1起肇事逃逸死亡車禍，造成1名女移工死亡，另2名移工受傷，涉嫌肇事逃逸的25歲吳姓男子向警方投案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市官田的死亡車禍案，肇事逃逸的25歲吳姓男子竟是清潔隊員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台1線306公里台南市官田段4月12日晚上發生1起肇事逃逸死亡車禍，造成1名女移工死亡，另2名移工受傷，涉嫌肇事逃逸的25歲吳姓男子向警方投案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，4月12日晚上7時58分許，34歲黑姓印尼籍移工騎乘重機車，後載乘客42歲娜姓印尼籍移工，另印尼籍26歲移工阿古則騎乘微型電動二輪車，沿台1線306公里處路肩駛出，欲往南64線東向西方向行駛，在通過路口時與不明人士駕駛BMW自小客車，沿台1線南往北行駛發生碰撞，造成重機車乘客當場死亡，重機車及電動二輪車駕駛擦挫傷，送醫治療無生命危險。

自小客車駕駛肇事後並未停車，反將車輛棄置於前方400公尺路旁後逃逸，麻豆分局案發後鎖定肇事犯嫌，積極查緝中，並持續調閱路口監視器及行車紀錄器畫面，以釐清車禍肇事原因。

▲台1線306公里台南市官田段4月12日晚上發生1起肇事逃逸死亡車禍，造成1名女移工死亡，另2名移工受傷，涉嫌肇事逃逸的25歲吳姓男子向警方投案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

肇事人25歲吳姓男子疑自知法網難逃，14日上午10時20分許多向麻豆分局投案，全案偵訊後依過失致死及肇事逃逸罪嫌送辦，警方懷疑吳嫌疑涉嫌酒駕肇事，報請檢察官調查釐清。

▲台1線306公里台南市官田段4月12日晚上發生1起肇事逃逸死亡車禍，造成1名女移工死亡，另2名移工受傷，涉嫌肇事逃逸的25歲吳姓男子向警方投案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，依道路交通管理處罰條例第62條第4項規定，倘致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。另依刑法肇事逃逸、過失傷害或過失致死等罪嫌移送法辦。

▲台1線306公里台南市官田段4月12日晚上發生1起肇事逃逸死亡車禍，造成1名女移工死亡，另2名移工受傷，涉嫌肇事逃逸的25歲吳姓男子向警方投案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳嫌身分是台南市環保局清潔隊員，環保局指出，針對清潔隊員涉交通事故並疑似肇事逃逸一事，確切肇事責任仍待司法機關釐清，惟肇事後逃逸、罔顧他人生命安全的行為，令人痛心，環保局對違法違紀行為表達嚴正譴責，後續將依調查結果，依規定予以懲處，嚴肅以對，絕不護短。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宇珊「3分鐘秒花光500萬」！　老公被瞞鼓裡嚇瘋：跟買菜一樣
快訊／陽明山大火撲滅了！
川普關稅風暴！這年齡層成「最不幸1代」
快訊／延燒50公頃最新空拍　黑鷹「吊水袋灑水」
就是這一台！燒光小油坑兇手曝　燒到焦黑聳立山壁上
快訊／延燒到50公頃！　方圓2公里細胞簡訊發布
李珠珢球場穿太露！　韓網怒：現場有小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

抗川普關稅！超狂媽祖送「美金」補財庫　信眾瘋搶求轉運

快訊／陽明山小油坑大火撲滅！　141勇消花5小時完成任務

快訊／高雄男被丟包醫院亡2友落跑　複驗結果排除遭虐殺

屏東台1線大貨車運將疑恍神追撞！轎車屁股開花駕駛受傷

苗栗小萌羊跳上陌生人機車！騎士趕不走送派出所　飼主今領回

候診太久給負評被逼道歉！牙醫私查健保個資　瘋狂招數盡出慘了

洩漏機密給外籍供應商！科技大廠工程師遭解職　提告求償吞敗

快訊／陽明山小油坑山火延燒50公頃　黑鷹「吊水袋灑水」畫面曝

就是這一台！燒光小油坑兇手曝　燒到焦黑聳立山壁上

國3轎車追撞砂石車　駕駛卡變形車體慘死！消防隊救援畫面曝

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

【一見面就用嘴握手的狗狗】7天沒見激動得不停嚶嚶叫XD

抗川普關稅！超狂媽祖送「美金」補財庫　信眾瘋搶求轉運

快訊／陽明山小油坑大火撲滅！　141勇消花5小時完成任務

快訊／高雄男被丟包醫院亡2友落跑　複驗結果排除遭虐殺

屏東台1線大貨車運將疑恍神追撞！轎車屁股開花駕駛受傷

苗栗小萌羊跳上陌生人機車！騎士趕不走送派出所　飼主今領回

候診太久給負評被逼道歉！牙醫私查健保個資　瘋狂招數盡出慘了

洩漏機密給外籍供應商！科技大廠工程師遭解職　提告求償吞敗

快訊／陽明山小油坑山火延燒50公頃　黑鷹「吊水袋灑水」畫面曝

就是這一台！燒光小油坑兇手曝　燒到焦黑聳立山壁上

國3轎車追撞砂石車　駕駛卡變形車體慘死！消防隊救援畫面曝

他好奇「為何會想抖內直播主？」　網曝關鍵原因：本質都一樣

「有姊姊的男生戰力超強」她一看就懂！5萬人爆共鳴：生存技能滿點

呂文婉撞臉何如芸30年　曬同框照笑了：要不要去驗DNA

日本和歌山縣知事昏倒送醫　失去意識躺ICU！昨才出席世博開幕

奴才健身布偶貓偷襲　抱手踢踹跳「鋼管舞」媽媽痛呼

導水工程施工　屏東新園部分地區4／15停水8小時

高雄觀光人次全國第1遭疑膨風！被酸「什麼嘴臉」　高閔琳回擊了

探索英國千年古都！漫遊3.2公里長約克城牆、看聖瑪麗修道院遺跡

肯德基最新省荷包優惠！蛋撻買1送1、炸雞下殺59折

熊粉筆記！家樂福「Care Bears」旅遊周邊　衛生清潔品買1送1加購

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

社會熱門新聞

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

快訊／小油坑火燒山原因曝　烈火狂燒搶救中

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

即／警查獲豪宅賭場　驚見男星在列

遊歐53天只要15萬　2退休高官為8000開撕

快訊／藍營罷團領銜人遭搜索　送抵調查處畫面曝

即／小油坑山火燒往另座山頭消防　急申請空中救災

斗六工安悲劇！弟幫查管路與哥困死3米池

OL偷吃人夫同事！鹹濕對話成鐵證

小油坑火燒山空拍畫面曝　警消徒步揹水帶搶救

即／妻載病夫就醫　自撞護欄翻覆...夫送醫不治

即／國3中興路段「轎車插入砂石車尾」傷亡不明

即／大甲媽就快到家！神轎前打架

即／綠油油變一片黑！陽明山延燒40公頃

更多熱門

相關新聞

養生館5.7億成交　北部建商獵地創安平史上次高地價

養生館5.7億成交　北部建商獵地創安平史上次高地價

台南安平是不少觀光客必訪景點，不少民眾走累了，就來個腳底按摩，開店8年的「晶華養生館」位於安平區永華路二段，根據實登，2月以5.7億元售出，新買家為正群建設，換算地價為99.2萬元，為安平區史上次高地價，專家表示，新案開價也要站上4字頭。

即／國3中興路段「轎車插入砂石車尾」傷亡不明

即／國3中興路段「轎車插入砂石車尾」傷亡不明

人民要當家台南宣講「至少我們還有良心」!　

人民要當家台南宣講「至少我們還有良心」!　

保時捷撞死成大女助理　駕駛獲緩起訴

保時捷撞死成大女助理　駕駛獲緩起訴

台南仁德區三甲八街民宅火警救出屋主疑有9貓罹難

台南仁德區三甲八街民宅火警救出屋主疑有9貓罹難

關鍵字：

台1線台南官田車禍清潔隊員

讀者迴響

熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

快訊／小油坑火燒山原因曝　烈火狂燒搶救中

面試早到25分鐘被刷掉　原因曝光

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶領銜人、召集人住處遭調查局搜索

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面