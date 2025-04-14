台南BMW撞移工1死2傷　肇逃駕駛竟是清潔隊員！環保局回應了

記者林東良／台南報導

台1線306公里台南市官田段4月12日晚上發生1起肇事逃逸死亡車禍，3名移工分騎機車及電動2輪車遭1部BMW自小客車撞擊，造成1名女移工死亡，另2名移工受傷，麻豆分局鎖定犯嫌偵辦，涉肇事逃逸的25歲環保局吳姓清潔隊員，14日上午向警方投案，警方偵訊後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

▲台南市官田的死亡車禍案，肇事逃逸的25歲吳姓男子竟是清潔隊員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，4月12日晚上7時58分許，34歲黑姓印尼籍移工騎乘重機車，後載乘客42歲娜姓印尼籍移工，另印尼籍26歲移工阿古則騎乘微型電動二輪車，沿台1線306公里處路肩駛出，欲往南64線東向西方向行駛，在通過路口時與不明人士駕駛BMW自小客車，沿台1線南往北行駛發生碰撞，造成重機車乘客當場死亡，重機車及電動二輪車駕駛擦挫傷，送醫治療無生命危險。

自小客車駕駛肇事後並未停車，反將車輛棄置於前方400公尺路旁後逃逸，麻豆分局案發後鎖定肇事犯嫌，積極查緝中，並持續調閱路口監視器及行車紀錄器畫面，以釐清車禍肇事原因。

肇事人25歲吳姓男子疑自知法網難逃，14日上午10時20分許多向麻豆分局投案，全案偵訊後依過失致死及肇事逃逸罪嫌送辦，警方懷疑吳嫌疑涉嫌酒駕肇事，報請檢察官調查釐清。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第62條第4項規定，倘致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。另依刑法肇事逃逸、過失傷害或過失致死等罪嫌移送法辦。

吳嫌身分是台南市環保局清潔隊員，環保局指出，針對清潔隊員涉交通事故並疑似肇事逃逸一事，確切肇事責任仍待司法機關釐清，惟肇事後逃逸、罔顧他人生命安全的行為，令人痛心，環保局對違法違紀行為表達嚴正譴責，後續將依調查結果，依規定予以懲處，嚴肅以對，絕不護短。