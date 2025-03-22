台東親子口腔健康嘉年華登場　衛生局呼籲從小養成潔牙習慣

▲台東「親子口腔健康嘉年華會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應「全民口腔健康月」，台東縣衛生局與台東縣牙醫師公會攜手推動口腔清潔教育，22日在台東美術館舉辦「親子口腔健康嘉年華會」，吸引眾多家庭參與。活動透過趣味關卡、口腔健康舞蹈秀、小丑表演等互動體驗，讓親子學習正確的口腔保健知識，提升對口腔健康的重視。

台東縣衛生局長孫國平表示，台東地理範圍狹長，偏遠地區兒童的口腔保健不易普及，因此衛生局與牙醫師公會合作，透過「口腔保健醫療巡迴專車」深入校園，為學童提供塗氟與窩溝封填服務。此外，也與教育處聯手推動校園口腔健康宣導，提高幼兒塗氟率及學童窩溝封填施作率，期望降低學童齲齒發生率，守護孩子的牙齒健康。

此次嘉年華會共吸引超過500人次參與，現場提供免費兒童塗氟及成人口腔癌篩檢，並由專業牙醫師指導正確潔牙方式。透過寓教於樂的方式，不僅讓親子對口腔保健有更深刻的認識，也希望能進一步降低齲齒發生率，實踐「從小保護牙，老來不缺牙」的理念。

衛生局提醒，塗氟是世界衛生組織（WHO）認可的經濟、安全且有效的預防蛀牙措施，能在牙齒表面形成保護層，有效降低蛀牙風險。目前，台東縣內12歲以下兒童每3個月可免費塗氟一次，家長可攜帶健保卡至特約牙醫診所進行申請。此外，國小學童臼齒窩溝封填補助年齡已放寬至6至12歲，家長可洽當地衛生局或衛生所了解更多相關資訊。