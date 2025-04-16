比特犬「咬死柴犬」遭打死！飼主喊告解救民眾：人比狗殘忍

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東內埔鄉14日發生比特犬攻擊事件！一隻比特犬突然攻擊一隻柴犬，柴犬飼主及路過民眾當下合力持棍棒等工具試圖將兩犬分開，但比特犬卻持續撕咬、狠甩，導致柴犬傷重不治。對此，屏東縣動保科也已介入調查，不過比特犬飼主則喊冤，他當時有拴住比特犬，但牠自己掙脫，還被當場打死，「人比狗殘忍」。





▲屏東比特犬無預警攻擊柴犬，導致柴犬傷重不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

透過現場影像可以看到，比特犬並未繫繩，也沒有配戴嘴套，並且朝柴犬要害不斷撕咬，現場多名民眾嘗試使用掃把、鐵棍等工具將其分開，但比特犬仍死死咬住，後續柴犬送醫治療，卻仍因傷重宣告不治。

柴犬飼主表示，他們從幼犬就開始飼養，每天都會帶出門遛，而事發當天，他們才剛經過比特犬家，不久後比特犬就衝出從後方攻擊他的愛犬，「當下沒有任何反擊餘地」。飼主難過的說，他的愛犬體重13公斤左右，卻仍被比特犬狠甩，「我只能眼睜睜看著我的狗快要不行」。

▲柴犬生前可愛模樣。（圖／記者陳崑福翻攝）

柴犬飼主表示，有鄰居曾說，該比特犬飼主經常深夜帶狗外出散步，但都未上牽繩及嘴套，而現在飼主說要賠償一切損失，「你要用錢塞我嘴，這已經都不是重點了」，且比特犬飼主到現在一句道歉都沒有，讓他難以接受。

柴犬飼主還透露，比特犬飼主相當惡劣，甚至還要說要對當時幫忙協助兩犬分開的民眾提告討損失，「這種心態是對的嗎？」

對此，比特犬飼主則回應，他的狗在家都有上繩，但案發當天狗自己掙脫，才導致事件發生。比特犬飼主還說，他養了這隻狗很多年，從來都沒有違規，狗狗也從來沒有發生一些奇怪舉動，但這次活活被打死，「是不是人比狗還殘忍？」

屏東縣動保科則表示，14日下午派員前往現場時未見比特犬，據飼主表示犬隻已死亡，但對其屍體去向交代不清，相關單位已要求飼主補充說明。另本案涉及比特犬疏縱部分，如經查證屬實，將依《動物保護法》辦理。