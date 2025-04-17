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鄭文燦貪污案開庭！律師要求提供完整監聽音檔　檢：隱私恐外流

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案遭法院制境管將屆滿，今天出庭訊問鍵入法院前一臉嚴肅。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案遭法院限制境管將屆滿，今天出庭訊進入法院前一臉嚴肅。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海峽交流基金會董事長鄭文燦涉貪案，遭法院限制出境8個月期限將屆，桃園地院合議庭定於今（17）日上午傳喚鄭文燦、廖家興2名被告訊問，合議庭審判長孫立婷詢問對於限制出境出海是否有意見，2人與辯護人均表示「尊重法庭意見」，但蒞庭公訴檢察官陳寧君以被告鄭文燦所犯是本刑7年以上重罪，加上鄭曾是前桃園市長，有豐富人派、資源，恐有逃亡之可能，希望延長限制住居、出境出海，審判長孫立婷則諭知候核辦，庭訊約在上午11時許結束。

鄭文燦涉及林口工五工業區擴大案涉嫌收賄500萬元，與前台塑高層白手套廖俊松與其長子廖家興被限制住居、出境出海8個月即將屆滿，桃園地院繼前天審理侯水文、廖俊松、廖力廷3名同案被告後，今天開庭訊問另外2名被各包括鄭文燦與廖家興等2人。

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案遭法院制境管將屆滿，今天開庭後同案被告廖家興步出法院時面無表情。（圖／記者沈繼昌攝）

前海基會董事長鄭文燦涉貪案遭法院制境管將屆滿，今天開庭後同案被告廖家興步出法院時面無表情。（圖／記者沈繼昌攝）

審判長孫立婷訊問，被告對於解除限制住居與限制出境出海是否有意見，鄭文燦、廖家興都表示無意見，尊重法院裁決，辯護人也表示尊重法院意見；蒞庭公訴檢察官陳寧君則以，鄭文燦涉犯職務上之行為收受賄賂罪，為本刑7年以上之重罪，基於趨吉避凶人性，恐有高度逃亡之可能，加上鄭文燦是前桃園市長，有豐富人脈、豐沛資源，若滯留海外，恐有不歸之可能，加上本案傳喚其他被告交互詰問，為確保後續審判為由，希望延長限制住居、出境出海。

審判長孫立婷隨後詢問辯護律師遞狀，請求檢方提供通訊監察檔案部分，鄭文燦辯護律師則希望檢方能提供完整錄音檔案，主任檢察官呂象吾認為，熟悉第一線偵查實務都知道，通訊監察錄音有很多生活瑣事，如感情糾紛、保險箱密碼等與本案毫無關連內容，這些個人隱私，若全部放在卷中提供，經影印後恐有外流之風險。

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案遭法院制境管將屆滿，今天開庭後步出法院時未發一語。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案遭法院制境管將屆滿，今天開庭後步出法院時未發一語。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭案辯護律師何祖舜指出，憲法保障被告訴訟防禦權，若沒有完整錄音檔，辯護人無從確認是不是有對被告有利內容。同意有第3人隱私，但不能排除內容對被告有利；辯護律師鍾維翰也認為，被告須歷經冗長司法程序，應該要有完整辯護權，檢方不應阻擋辯方取得錄音檔案；辯護律師錢建榮也提出，檢方至今連是否違法監聽都不願意說清楚，辯護人懷疑檢方隱藏對被告有利內容並非無端猜測，辯護人都有律師倫理，不會洩漏資料，檢方憑甚麼不願透露。

起訴鄭案檢察官陳嘉義說明，辯護人應以待證事實與錄音檔關聯，質疑辯方是否幽靈摸索？呂象吾亦質疑，第一次準備程序庭前，就有媒體將相關譯文、證詞以獨家方式報導，做出對鄭文燦極為有利的結論，自然會擔心相關譯文內容外洩。

審判長孫立婷請律師提供需求錄音檔完整編號，另限制住居等部分「候核辦」，將另外裁定，同時預定5月22日上午9時50分在法院召開準備程序庭，勘驗市府於2016年12月13日之會議錄音檔案。

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