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民眾謊報119警消奔波苦　耗費救災救護資源小心觸法

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▲119報案電話是提供民眾緊急求助時使用，謊報119行為不但違法，還會造成消防資源浪費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲119報案電話是提供民眾緊急求助時使用，謊報119行為不但違法，還會造成消防資源浪費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清晨5點多，數輛消防車疾駛而過，警笛聲漫天作響，如此大陣仗，令人憂心是不是發生了甚麼重大災害，還好事後證明只是虛驚一場，然而這樣的謊報，不但白白消耗了消防搶救能量，若真有火災等事故發生，更是直接影響到真正命懸一線的民眾，實在是不可不慎。

台南市消防局119指揮中心日前接獲關台南廟區一名男子來電報案，指稱住宅二樓發生火災且有人受困在內。大批消防人車迅速趕赴搶救，到達現場後，才發現並沒有火災發生。

▲119報案電話是提供民眾緊急求助時使用，謊報119行為不但違法，還會造成消防資源浪費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家屬表示該名男子因患有精神疾病，才會亂打119報案，消防局念其初犯無知，除當面告誡宣導，並告知如果再發生謊報情形，將依照消防法第36條規定，謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話者，處以新台幣3000元以上15000元以下罰鍰。

消防局長李明峯呼籲，119報案電話是提供民眾緊急求助時使用，謊報119行為不但違法，還會造成消防機關消防資源的浪費，影響真正急難案件的救援，他再次提醒民眾，珍惜消防資源，若非遇緊急狀況，不要無故撥打119佔線或謊報火警，以免觸法。

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關鍵字：民眾,謊報,119,救災救護,觸法

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