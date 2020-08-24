強化台南市搶救效率 　119救災救護指揮派遣系統與輔助搶救資訊管理系統介接

▲台南市消防局為提升消防人員查詢救災資訊速度，整合介接搶救資訊系統，提升搶救效率。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為提升消防人員查詢救災資訊速度，將119平板電腦所使用之行動派遣APP及電腦版救災救護指揮派遣系統，與消防局建置之「輔助搶救資訊管理系統」介接，加強運用搶救資源，提升搶救效率。

消防局指出，119平板電腦係消防署中程計畫「提升119勤務指揮派遣系統功能建置案」移撥消防局使用之設備，消防局「輔助搶救資訊管理系統」提供圖資、消防水源、高危險場所、毒化物場所、放射性場所、公共危險物品場所與設置太陽能設備等場所相關搶救資訊，並由所轄各消防分隊維護更新。藉由兩大系統之介接，同仁可從派遣系統案發地點，一鍵跳轉至另一系統查詢相同地點相關資訊，掌握救災最新情資，作為指揮官決策之依據。

市長黃偉哲表示，市府近年積極推動智慧城市，智慧救災亦是其中一環，在面對各型態災害的千變萬化及瞬息萬變，消防弟兄能否在第一時間掌握各項資訊與災情，攸關救災的成敗。因此運用科技設備與資訊系統，不僅可確保消防弟兄於救災時的個人安全，更能成為搶救災害的最佳利器。

消防局局長李明峯同時強調，災害搶救，分秒必爭，藉由單一帳密登入與單一設備查詢方式，提升搜尋救災能量效率並減少救災人員攜帶之裝備，在面對複雜與多元的災害，可爭取更多時間與空間，發揮平時訓練的救災戰技與知識。

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