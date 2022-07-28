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南投近月謊報火災電話達上百通　消防局：依法最高可罰5萬

▲南投縣消防局提醒民眾珍惜救災救護資源，謊報火災將處5萬元以下罰鍰。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣消防局提醒民眾珍惜救災救護資源，謊報火災將處5萬元以下罰鍰。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

消防救災分秒必爭，但過去常有民眾撥打119謊報火災等情事，南投縣消防局近1個月內甚至接獲上百通謊（誤）報電話；局方表示救災救護資源有限，呼籲珍惜並留給需要的人，若謊報火災、惡意騷擾或兒童嬉鬧撥打119，可依《消防法》第36條處最高5萬元罰鍰。

縣府消防局救災救護指揮科林姓消防員提到，在值勤救災救護指揮的工作以來，常會接到民眾或兒童無故撥打119電話進線，等消防車或救護車到達現場後，才發現並沒有相關情況，容易分散救災救護能量，也造成真正有需要的民眾無法撥打進線、延誤救災救護。

▲南投縣消防局提醒民眾珍惜救災救護資源，謊報火災將處5萬元以下罰鍰。（圖／南投縣政府提供）

消防局救災救護指揮科科長張國洲表示，當民眾發現有火災發生或緊急救護需要，可撥119電話通報，並依119執勤人員引導，將人、事、時、地、物等資訊清楚通報，或周遭交叉路口、明顯地標、公路里程牌、路燈編號、電力座標、經緯度座標，都可協助派遣員更快速地找到位置並到達現場協助。

▲南投縣消防局提醒民眾珍惜救災救護資源，謊報火災將處5萬元以下罰鍰。（圖／南投縣政府提供）

而發生火災或救護需求時，民眾可透過撥打119救災專線通報，若所在位置沒有訊號，也可撥112再按9、轉接到消防單位，或下載由消防署開發的119報案APP，直接透過手機提供即時定位，民眾報案時資料提供越詳細，消防人員便能即早到達現場提供協助；張國洲強調，若謊報火災、惡意騷擾或兒童嬉鬧撥打119，依《消防法》第36條規定可處1萬5000至5萬元罰鍰，請將資源留給需要的人使用，也讓消防人員能提供更快速便捷的服務。

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