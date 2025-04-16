談流產經歷　梅根坦言：在眾人面前「表演」裝鎮定很難

▲哈利王子與梅根脫離英國王室超過5年，兩人在美國加州生活。（圖／翻攝sussex.com）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）育有一雙兒女──5歲的亞契（Archie）與3歲的莉莉貝（Lilibet），一家四口定居加州洛杉磯。近日梅根罕見提及2020年流產的回憶，坦言失去孩子後，如何在公眾面前「表演」保持鎮定，是很困難的過程，分享人生的重大變化。

梅根近來主持新Podcast節目《一位女性創業家的自白》（Confessions Of A Female Founder，暫譯），在昨（15日）播出的一集中，她邀來「Girls Who Code」創辦人暨「Moms First」執行長雷希瑪索賈尼（Reshma Saujani）對談，兩人探討女性在創業與育兒之間所經歷的挑戰與壓力。

索賈尼提到，自己在經營非營利組織時，曾接連遭遇多次流產，梅根也分享自己的流產經驗，說道：「我曾公開談過我的流產經歷。我想，在某種程度上，你必須學會對那些曾經懷抱希望和夢想的事情抽離，學會在某一刻放手，讓那些你原本計畫去愛很久的事物離開。」索賈尼感動表示，梅根的說法「就像讀了我的日記」，直言自己從未聽過有人能這麼精準表達這樣的情緒。

▲梅根近來錄製新的Podcast節目《Confessions Of A Female Founder》。（圖／翻攝meghan IG）

梅根曾於2020年11月在《紐約時報》撰文，透露自己當年7月抱著兒子亞契時，突然感到劇烈腹痛，隨即跌坐在地，之後得知自己失去了第2個孩子。她在文章中寫道：「失去孩子，是種幾乎無法承受的悲傷，雖然很多人都有這種經歷，卻鮮少被公開談論。」

在Podcast中，梅根也提到，經歷這些創傷後，最困難的是仍必須繼續「表演」，也就是在公眾面前維持日常生活的正常運作，她坦言：「要勇敢地尋求協助並不容易。」

此外，兩人也談到在育兒和職場之間找到平衡，梅根說：「我真的非常喜歡當媽媽，這是我最喜歡的事情。即使離開孩子們幾分鐘，我也會不自覺滑手機看他們的照片。」她笑說，哈利時常提醒她：「親愛的，你也該為自己留點時間了，去運動、去泡個澡吧。」但她總是回應：「我只想抱抱孩子。」她也分享，疫情期間在家工作，與育兒完全融合，這種生活方式雖然美好，但也相當耗費心神。



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