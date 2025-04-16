「未來人類洗澡機」大阪萬博亮相　內建AI功能、可烘乾免肥皂

▲Science Co.研發的「未來人類洗澡機」在大阪世博亮相。（翻攝X@coconut_77）

圖文／鏡週刊

13日開幕的大阪世界博覽會上，一台超酷的「未來人類洗澡機」成為熱門話題。其吸睛的戰鬥機駕駛艙造型，以及內建的AI壓力與脈搏偵測功能，甚至客製化影像播放，都令人驚艷。這項設計的靈感可追溯至半世紀前的1970年大阪世博，當時的原型機雖引發話題，卻未能商業化，現在終於等到它進化再登場了！

日本大阪的蓮蓬頭製造商Science Co.研發的「未來人類洗澡機」在世博亮相，並在大阪健康照護館提供體驗。這款造型前衛的洗浴設備，如同一個個人化太空艙，能透過注入溫水與奈米級氣泡徹底潔淨肌膚，並整合烘乾功能，在15分鐘內完成完整的沐浴流程。據工作人員介紹，直徑小於0.1釐米的微細氣泡，能深入毛孔深層，去除污垢與老廢角質，讓肌膚潔淨舒爽，且完全不需要使用肥皂。

最引人注目的莫過於洗澡機的AI功能。內建感測器能即時監測使用者的脈搏與壓力等生理數據，進而分析情緒起伏，當察覺到使用者感到緊張或焦慮時，AI將自動於透明罩內播放海浪、森林或夕陽等療癒視覺，讓使用者在沐浴的同時，心靈也能得到慰藉。Science Co. 強調，這不僅是一台洗澡機，更是一款能「洗滌心靈」的未來科技產品。

▲未來人類洗澡機內建AI監測使用者的脈搏與壓力等生理數據，打造客製化的療癒沐浴體驗。（翻攝X@moka_kangeki）

這款洗澡機的起源，可追溯至1970年大阪世博會上三洋電機展示的「超音波浴」。儘管當時以氣泡和塑膠球自動洗澡按摩的概念引發熱議，但由於500萬日圓的驚人造價及技術上的限制，未能實現量產。時隔超過半世紀，Science Co.董事長青山恭明決心藉由21世紀的技術，重新打造這台承載他童年夢想的「澡艙」。

家用版洗澡機的開發正如火如荼進行，目前已完成七成，價格資訊仍待公布。《朝日新聞》報導指出，日本首相石破茂提前參觀後，對其充滿未來感的設計表示讚賞，並憶及中學時曾在1970年世博見過原型機，欣慰夢想成真，期望透過今年的大阪萬博讓世界見證日本的創新實力。



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